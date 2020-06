Top Dieci, il nuovo show di Carlo Conti: quando inizia e come funziona il nuovo varietà di Rai Uno.

Ci siamo! Manca davvero poco alla partenza del nuovo programma di Carlo Conti, intitolato Top Dieci. Lo show andrà in onda su Rai Uno a partire da domenica 14 giugno: a seguire, andrà in onda il venerdì, per quattro puntate. Uno show fresco, estivo, per ripartire dopo il burrascoso stop a causa della diffusione del Coronavirus. Proprio Carlo Conti è stato uno dei primi a doversi fermare: quest’anno, non è stato possibile realizzare La Corrida. Ma il conduttore è pronto a rimettersi in gioco e a farci compagnia, proprio a partire da questa domenica. Ma in cosa consiste il nuovo programma? Ebbene, in seguito vi spiegheremo nel dettaglio tutte le curiosità di Top Dieci!

Top Dieci, il nuovo show di Carlo Conti: quando inizia e come funziona la trasmissione di Rai Uno

Domenica 14 giugno andrà in onda la prima puntata di Top Dieci, il nuovo programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Come suggerisce il titolo, lo show sarà dedicato alle classifiche. Di ogni genere! Le domande spazieranno tra i più svariati temi, dalla musica, al cinema, dallo sport all’attualità. Lo scopo è indovinare le 10 canzoni, nomi, film ecc ecc più ascoltate, diffusi, visti ecc ecc. in un determinato anno. Insomma, un gioco nuovo e molto interessante, che terrà compagnia ai telespettatori in queste serate d’estate. A sfidarsi, nello show, saranno due squadre, formate da personaggi famosi. La squadra che alla fine della puntata avrà ottenuto più punti sarà decretata vincitrice.

Data la particolare situazione che ancora persiste in Italia, Top Dieci andrà in onda senza pubblico e durante il gioco saranno utilizzati applausi registrati. Non ci resta che attendere qualche giorno per seguire la prima attesissima puntata del nuovo show di Rai Uno. Voi lo seguirete?