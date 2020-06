Davide Basolo, intervistato da Uomini e Donne Magazine, ha mandato un messaggio a Giovanna Abate: “Se non dovesse andar bene con Sammy…”

Davide Basolo è stato uno dei protagonisti della parte finale di Uomini e Donne. Il ragazzo, di professione barman e originario di La Spezia, ha partecipato al nuovissimo format del programma, corteggiando Giovanna Abate attraverso la messaggistica istantanea. Davide si celava sotto un altro nome, l’Alchimista, con il quale si è presentato in studio. Il suo volto è quasi sempre stato coperto da una maschera (tranne nelle ultime due puntate), perchè per lui era più importante arrivare alla tronista che al pubblico di Maria De Filippi. Davide (o l’Alchimista) è stato un fulmin a ciel sereno nel trono di Giovanna. È arrivato e in pochi mesi è riuscito a sbaragliare la concorrenza di Alessandro Graziani, ma – purtroppo per lui – non quella di Sammy Hassan. La tronista, durante la scelta finale, ha deciso di uscire dal programma con Sammy, deludendo fortemente il suo Alchimista.

Uomini e Donne, Davide Basolo manda un messaggio a Giovanna

Nel corso di un’intervista rilasciata al magazine del programma di Canale 5, l’Alchimista ha parlato della sua esperienza nel dating show e del suo sentimento nei confronti di Giovanna Abate: “Gli ultimi due giorni prima della scelta ero molto confuso: in puntata ho visto una Giovanna serena e sicura e non so perché anche in studio, dopo aver visto I’ultima esterna tra lei e Sammy, ho creduto da qualche parte dentro di me che la scelta potessi essere io”. La storia, però, non è stata a lieto fine per lui e Basolo oggi manda un messaggio alla tronista: “Spero con tutto il cuore che Giovanna sia felice e che quella con Sammy sia la storia d’amore della sua vita. Qualora malauguratamente non andassero bene le cose tra loro, dovrà essere lei, se vorrà, a ricercare me”. L’Alchimista, dunque, non chiude le porte a Giovanna, ma in tal caso dovrà essere lei a cercarlo.

Riguardo al trono, invece, ha dichiarato: “Ora come ora non lo so. Il trono dovrebbe essere una bella esperienza“.