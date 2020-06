Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan: scopriamo insieme le prime dichiarazioni della coppia subito dopo la scelta di qualche giorno fa

Un trono particolarmente movimentato quello di quest’anno che ha visto come protagonista indiscussa l’ex corteggiatrice e poi tronista Giovanna Abate. La Abate ha iniziato il suo percorso di tronista dopo essere stata rifiutata alla scelta da Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e poi anch’egli sedutosi sulla poltrona rossa più famosa della tv. Il percorso della Abate è partito in sordina con molti corteggiatori e molte polemiche. Molti l’hanno accusata di essere falsa, la stessa Cipollari lo disse, molti l’hanno accusata di essere pesante, molti altri invece hanno amato il suo percorso, reputandola vera e molto sensibile. Poco dopo l’inizio del suo percorso è scoppiata la pandemia globale del Coronavirus e il programma è stato sospeso. Dopo circa due mesi è stata proprio lei a rimettersi in gioco aderendo alla nuova forma del programma, che dava la possibilità di conoscere altre persone attraverso la scrittura, ed è proprio grazie a questa varietà che ha la possibilità di conoscere Davide Basolo, l’Alchimista. Davide colpisce molto Giovanna, tanto da diventare l’altro pretendente alla scelta della Abate, che però il giorno della scelta gli preferisce l’Hassan.

Uomini e Donne, Giovanna e Sammy: prime dichiarazioni della coppia dopo la scelta

Giovanna e Sammy, dopo essere usciti insieme dagli studi di Maria De Filippi, hanno rilasciato la loro prima intervista di coppia, raccontando com’è stato il primo approccio senza le telecamere. In particolare al Magazine di Uomini e Donne hanno raccontato di essere molto contenti di quanto accaduto, il tutto è quasi surreale come spiega la Abate. E come lei anche Sammy si mostra piuttosto sorpreso da quando ha trovato fuori dalla trasmissione: “Mi sento svuotato da un grande peso, ma soprattutto felice. La giornata della scelta è stata intensa e piena di emozioni. La notte prima non ero riuscito a dormire. Dentro di me sapevo di essere la scelta: io e Giovanna abbiamo fatto un percorso dentro il percorso stesso“.

Hanno poi raccontato proprio della scelta, la Abate ha fatto sapere che se lui non fosse rientrato in studio e quello non fosse stato uno scherzo, lei sarebbe corsa fuori per insultarlo. D’altro canto però Sammy ha voluto spiegare il perché del suo gesto… Qualche giorno prima della scelta il ragazzo aveva infatti chiesto alla redazione di poter fare uno scherzo alla Abate qualora fosse stato lui la scelta. Secondo l’uomo era il modo giusto per epilogare il loro percorso, con lei che prima si infuria, e poi riesce a ristabilire tutto con un sorriso semplice e unico. Hanno poi aggiunto che una volta usciti dagli studi, spenti i riflettori, hanno ritrovato la semplicità di un rapporto vero, di due persone che si vogliono e si stanno vivendo giorno per giorno. E riguardo all’Alchimista, la Abate fa sapere che ai suoi occhi resta una persona estremamente buona e genuina, un gran signore.