Coronavirus, l’app ‘Immuni’ è già in funzione in alcune Regioni: primi tre casi scoperti grazie al programma, come funziona e dove sono stati individuati

Dopo la fine della Quarantena si è parlato moltissimo della possibilità di istituire delle piattaforme per rendere possibile l’individuazione del virus, senza per forza l’utilizzo del tampone. Sappiamo bene che l’arrivo del Coronavirus ha reso tutto molto diverso in Italia. Nessuno era preparato a questo virus e alla distruzione che ha portato dietro di se senza che nessuno potesse far nulla. Se ne sono dette e se ne dicono ancora di ogni tipo su questo virus che ha infettato ogni continente del globo, nessuno escluso, ma la verità è che lo si sta ancora studiando, nella speranza di poter trovare una cura al più presto. I vaccini per ora sono ancora in via di sperimentazione e il pericolo di contagio è dietro l’angolo. Per ovviare a questo pericolo ci si può affidare solamente al buon senso comune e soprattutto al rispetto delle regole imposte dal governo. Nel frattempo che gli scienziati riescano a trovare un vaccino, c’è chi ha deciso di lanciare questa piattaforma ‘Immuni‘, che grazie al gps de cellulari è in grado di dire se ci sono contagiati.

Coronavirus, app ‘Immuni’ già in funzione: primi tre casi scoperti col programma

Con la fine del lockdown e la riapertura dei confini e dei locali commerciali, il governo ha deciso di istituire una piattaforma che grazie all’utilizzo del GPS dei cellulari, sarebbe in grado di tracciare una mappa degli spostamenti personali e capire se si è entrati in contatto con persone affette dal virus e quindi averlo contratto. C’è da dire che l’app è ancora in fase di sperimentazione e non è assolutamente obbligatoria, ma pare che molti abbiano deciso di utilizzarla volontariamente, soprattutto al nord. C’è da dire che l’app pare abbia dato i suoi primi frutti… In particolar modo, nella Regione Liguria il presidente della Regione Giovanni Toti, ha annunciato durante il punto stampa quotidiano sull’emergenza Covid: ” C’è stato lo sblocco dei primi tre codici dell’app Immuni per il tracciamento del contagio su tre soggetti trovati positivi”. Pare proprio che nell’area affidata alla giurisdizione sanitaria dell’Asl 3 di Genova, tre soggetti risultati positivi sono stati forniti di un codice numerico per dare l’alert nell’app immuni. Questo significa che chiunque si venuto in contatto con tali persone verrà immediatamente informato e avrà quindi la possibilità di appurare se ha contratto o meno il virus.

L’iniziativa sembra pronta a sbarcare anche nelle altre Regioni a partire da lunedì, e non è da escludere che saranno in molti a decidere di affidarsi all’app. Moltissime sono infatti le persone che hanno ancora remore nell’uscire, proprio per la paura di contrarre il virus. Con l’arrivo dell’app e l’iscrizione potremmo sapere in tempo reale se si è venuti in contatto con qualche soggetto risultato positivo ai test.