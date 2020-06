Coronavirus, torna l’incubo a Pechino: nuovo focolaio in un mercato

Ritorna l’incubo Coronavirus a Pechino: in un grande mercato di alimentari si sarebbe creato un nuovo e pericolosissimo focolaio

Il Coronavirus ha segnato l’inizio del nuovo anno. Il virus è nato in Cina e si è diffuso in breve tempo a macchia d’olio in tutto il mondo. Dall’Europa agli Stati Uniti, fino all’Africa e agli paesi asiatici e sudamericani: un numero altissimo di contagiati, centinaia di migliaia di morti in tutto il mondo, una catastrofe sanitaria ed economica. Adesso però, tranne in alcuni casi, il mondo è tornato a respirare. L’Italia, ad esempio, si appresta ad entrare nella fase 3, anche se nel paese ci sono almeno duecento contagiati al giorno. In Cina, invece, da molti giorni non si registrano nuovi casi di contagio da Covid-19. Nel frattempo, medici ed esperti stanno studiando un potente vaccino per contrastare una probabile seconda ondata in autunno. Anche l’Italia sta collaborando per mettere appunto un antidoto per il temibile Covid-19.

Coronavirus, torna l’incubo a Pechino: c’è un nuovo focolaio

Con questo virus così tremendo bisogna stare sempre in allerta. Tutti il mondo è stato contagiato e il rischio che possa tornare ad essere potenzialmente mortale in alcune zone è ancora molto alto. A Pechino ad esempio, una delle metropoli più colpite dal virus orientale, non si registravano casi di nuovi contagi da 55 giorni. Giovedì scorso per la prima volta c’è stato un nuovo caso di positività. Da quel momento è scattato l’allarme e i nuovi casi sono arrivati a 11. L’incubo è così tornato nella capitale della Cina, dove è stato registrato un nuovo e temibile focolaio. Quest’ultimo sarebbe stato registrato registrato nel più grande mercato all’ingrosso di generi alimentari della città, il mercato Xinfadi, nel distretto sud-occidentale di Fengtai. Il mercato è stato chiuso dalle autorità sanitarie dopo un aumento di casi registrati negli ultimi tre giorni. Degli undici casi complessivi registrati a Pechino, ben sette sarebbero legati al mercato, ma il numero dovrebbe essere destinato a salire. Oltre ai complessi residenziali, anche nove scuole sono state chiuse. Sarà importante adesso effettuare i tamponi sulle persone che hanno frequentato il mercato in questi giorni. Secondo una stima, si tratterebbe di circa 10mila persone.

L’incubo ritorna a Pechino, ma si spera che, in seguito alla quarantena di oltre cinquanta giorni, il pericolo possa essere neutralizzato in tempo. Una seconda ondata di Covid-19 sarebbe una vera e propria piaga per l’intera umanità. L’emergenza sanitaria, infatti, nel frattempo è diventata anche economica e molti paesi sono allo stremo. La speranza è che tutto possa tornare alla normalità in breve tempo.