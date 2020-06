Prima del fischio d’inizio di Napoli-Inter, Rino Gattuso ha compiuto un emozionante gesto per la sua giovane sorella scomparsa pochi giorni fa.

Un’emozione davvero fortissima quella vissuta da Rino Gattuso pochi istanti prima dell’inizio del match Napoli – Inter. Dopo diversi mesi di completa sospensione a causa dell’emergenza Coronavirus, da ieri, venerdì 12 Giugno, sono iniziati a giocarsi i primi match calcistici. Dapprima con le due partite dedicate alla sfida dedicata alla Coppia Italia ed, in seguito, con la ripartenza della Serie A sembrerebbe che, a poco a poco e, soprattutto, con le dovute accortezze, si stia ritornando ad una leggera normalità. Proprio in questi momenti, infatti, sta andando in onda la sfida tra Napoli ed Inter. Tuttavia, gli istanti precedenti al fischio d’inizio, come dicevamo precedentemente, sono stati molto significativi. Non soltanto per tutti, ma anche per il mister Gattuso. Che, appena terminato il minuto di silenzio per le vittime, per gli operatori socio sanitari e tutti coloro che hanno sofferto in questa emergenza sanitaria, ha voluto compiere un gesto emozionante per sua sorella Francesca.

Rino Gattuso, l’emozionante gesto per sua sorella Francesca prima di Napoli-Inter

Appena data l’ufficialità che la Serie A e che, quindi, il calcio sarebbe ritornato ad appassionare gli italiani, Rino Gattuso è stato colpito da un grave lutto. Era il 2 Giugno scorso quando l’allenatore del Napoli, durante una seduta di allenamento a Castelvolturno, ha ricevuto la chiamata di sua madre che lo avvertiva della morte di sua sorella Francesca. La donna aveva soltanto 37 anni e, a causa di una malattia rara, è morta in un ospedale di Busto Arsizio dove, tra l’altro, era ricoverata da inizio Febbraio scorso. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente intendere. Che, com’è giusto che sia, ha fortemente toccato il mister del Napoli. È proprio per questo motivo che, pochissimi istanti prima dell’inizio del match Napoli-Inter di questa sera, l’ex campione del Mondo ha compiuto un gesto davvero emozionante per la giovane donna.

Pochissimi istanti prima del fischio d’inizio di questa semifinale di Coppa Italia tra Napoli ed Inter, Rino Gattuso ha voluto compiere un gesto inaspettato per sua sorella Francesca, scomparsa più di 10 giorni fa. Appena terminato, infatti, il minuto di silenzio per tutte le vittime, per coloro che hanno sofferto e coloro che hanno ‘combattuto’ questa emergenza sanitaria in prima linea, l’allenatore ha rivolto un bacio verso il cielo.