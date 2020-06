Gemma Galgani, confessione inaspettata: forte intesa con un attore famoso

Gemma Galgani al magazine di Uomini e Donne ha rivelato di aver avuto una forte intesa con un attore molto famoso: ecco di chi si tratta

Gemma è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. La donna, originaria di Torino, deve il suo successo a Uomini e Donne. Nel 2010, la Galgani decide di partecipare al nuovo format del programma di Maria De Filippi, il trono over. La donna entra nel parterre femminile, suscitando subito un forte interesse per la sua classe e la sua eleganza. Nel corso degli anni intrattiene alcune conoscenze e anche molte storie d’amore: da Ennio Zingarelli a Remo Proietti (con il quale decide di uscire dal programma), fino a Giorgio Manetti, Marco Firpo, Rocco Freddella, Juan Luis Ciano e Nicola Vivarelli. La storia che ha fatto più discutere è stata sicuramente quella con Giorgio Manetti, soprannominato dalla donna il Gabbiano. La loro relazione ha fatto sognare gli italiani, arrivando persino in prima serata. Adesso la dama torinese sta conoscendo un uomo molto più giovane di lei, Nicola Vivarelli, soprannominato all’inizio Sirius. Tra loro due pare ci sia stato anche il tanto agognato bacio.

Gemma Galgani, la forte intesa con un attore famosissimo

Prima di partecipare a Uomini e Donne, la Galgani è stata sin da giovane a contatto con il mondo dello spettacolo. Come raccontato in un’intervista al magazine del programma, infatti, il padre, per ‘allontanarla’ dagli uomini’, decise di chiedere al Commendador Erba di farla lavorare nel suo teatro: “Mi prese a lavorare e mi mise in questi uffici a ritagliare giornali e creare la rassegna stampa. Usavo forbici e colla, non ne potevo più… Un giorno, però, il Commedator Erba mi disse che ero pronta per scrivere un comunicato stampa. Andai alla sede de La Stampa, avevo le mani che tremavano. Da lì cominciai ad annunciare la programmazione”. La Galgani, però, ha raccontato di aver fatto veramente tutto a teatro: “Il guardaroba, il bar, la cassa, ero un po’ il jolly. Non mi vergogno di dire che in quel teatro ho pulito anche i bagni e sostituito la carta igienica”.

La donna, però, ha avuto anche la fortuna di essere stata a contatto con personaggi del mondo dello spettacolo e soprattutto del cinema. Tra questi vi era Walter Chiari, con il quale la torinese dice di aver condiviso una simpatia: “Fu più che altro una forte intesa professionale. Lui era famoso perché non arrivava mai puntuale a teatro e spesso e volentieri non si presentava proprio agli spettacoli. Io riuscii a fargli mantenere gli impegni presi con il mio teatro per l’intera stagione”.