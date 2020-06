GF Vip, un’ex concorrente di Temptation Island ha fatto il provino per la quinte edizione? L’indizio social che insinua fortemente il dubbio.

A distanza di pochissimi mesi dalla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip, a settembre ne inizierà un’altra davvero imperdibile. Al timone, per il secondo anno consecutivo, ci sarà Alfonso Signorini, mentre ancora è in fase di elaborazione i due opinionisti, si vocifera, addirittura, di Giulia De Lellis, e del cast. Nelle scorse ore, ad esempio, vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione. A quanto pare, dopo il ‘no’ di Michela Quattrociocche e Cristina Buccino, sembrerebbe che a varcare la porta rossa potrebbe essere, secondo il portale TV Blog, proprio lei: Elisabetta Gregoraci. Voce confermata? Al momento, non sappiamo darvi una risposta certa. Ma non temete. Perché, adesso, vi sveleremo molto di più. Pochissime ore fa, un’ex concorrente di Temptation Island ha lasciato un chiaro indizio sul suo profilo social ufficiale su un suo ipotetico provino per prendere parte al famoso reality di Canale 5. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Ex concorrente di Temptation Island ha fatto il provino per il GF Vip? Cosa è emerso

Come raccontato dal diretto interessato in diverse occasioni, la quinta edizione del Grande Fratello Vip inizierà a brevissimo. È proprio per questo motivo che, in questo ultimo periodo, il direttore del settimanale ‘Chi’ e tutto il magnifico staff di autori è a lavoro per un’edizione davvero incredibile. Ecco, ma chi vi prenderà parte? Beh, al momento, non possiamo darvi una risposta certa. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che un’ex concorrente di Temptation Island avrebbe insinuato, al suo caro e tanto amato pubblico social, un vero e proprio dubbio. Di chi parliamo? Di lei:

Come si fa a dimenticarsi di lei? Parliamo di Katia Fanelli, ex concorrente di Temptation Island. La bellissima e simpaticissima ‘fotonica’, diciamoci la verità, ha tutte le carte in regole per entrare a far parte del cast del Grande Fratello Vip. Ma perché diciamo questo? Pochissime ore fa, la giovanissima Fanelli ha risposto ad una domanda di una sua fan che ha lasciato un vero e proprio dubbio.

‘Fai il provino del GF vip’, le dicono su Instagram. Immediata è stata la risposta di Katia. Che, con una semplice faccina che fa l’occhiolino, ha insinuato il dubbio ai suoi sostenitori. Ecco, la domanda adesso sorge spontanea: Katia ha sostenuto o non ha sostenuto il provino per entrare nella casa più spiata d’Italia? Ovviamente, questo è tutto da vedere. A voi, però, piacerebbe rivederla in tv?