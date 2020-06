Laerte Pappalardo, malore improvviso: come sta adesso, le condizioni

Laerte Pappalardo ha avuto un malore improvviso in Cilento, durante uno spot televisivo: ecco come sta adesso e le sue condizioni

Laerte Pappalardo, attore e figlio del cantautore Adriano, nonché ex compagno di Selvaggia Lucarelli, con la quale ha avuto un figlio, è stato colpito da un malore improvviso a Marina di Camerota, in Cilento, mentre girava uno spot televisivo. L’attore è stato immediatamente trasportato all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania per ulteriori accertamenti. A distanza di due giorni, l’attore ha voluto rassicurare tutti amici, parenti e seguaci con un post sul suo account Facebook. Di seguito vi riportiamo le parole del figlio di Adriano Pappalardo.

Laerte Pappalardo, come sta dopo il malore: le condizioni

Circa due giorni fa, il figlio di Pappalardo è stato colto da un malore improvviso, mentre si trovava a Marina di Camerota, in Cilento. L’attore stava registrando uno spot televisivo ed è stato costretto a raggiungere l’ospedale di San Luca di Vallo della Lucania. A distanza di quarantotto ore, l’attore ha pubblicato un post sulla sua bacheca Facebook, rassicurando amici, parenti e tutti i suoi seguaci. L’attore esordisce dicendo: “Ho passato veramente un brutto quarto d’ora” e poi aggiunge “Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene. Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero “San Luca” di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie”.

Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene🙏🏼❤️ Ci tengo a… Pubblicato da Laerte Pappalardo su Venerdì 12 giugno 2020

Le parole di Pappalardo sono abbastanza confortanti: l’attore avrebbe passato un brutto quarto d’ora in seguito al malore avuto sul set dello spot televisivo, ma adesso pare stia bene. Laerte ci ha tenuto a ringraziare tutti i medici del presidio ospedaliero San Luca di Vallo della Lucania. Ancora una volta i medici si rivelano fondamentali per la vita delle persone.