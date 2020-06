Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, il ritorno di fiamma è ufficiale? Gli indizi social fanno sognare i fan, ecco cos’è successo nelle ultime ore.

L’amore tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha fatto appassionare milioni di fan di Uomini e Donne. L’ex tronista napoletano e la sua bella e simpatica corteggiatrice fiorentina hanno tenuto il pubblico attaccato al televisore e hanno continuato a far emozionare i fan durante la loro relazione, durata circa tre anni. L’estate scorsa, poi, la rottura, che sembrava definitiva. I due, infatti, si sono lasciati e sono finiti sotto i riflettori anche per un gossip relativo al presunto flirt tra Eleonora e l’ex fidanzato della sorella di Oscar, Dalila Branzani. Un intreccio molto intenso e complesso, che ha portato anche a un durissimo scontro in un locale tra le due ex cognate, che poi si sono lanciate diverse accuse tramite i social. Tutto molto pesante, insomma. Ora, però, a distanza di tempo, le cose potrebbero essere cambiate. Non possiamo ancora dirvelo con certezza, ma alcuni indizi social sembrano dimostrare un riavvicinamento tra Oscar ed Eleonora. Scopriamo insieme cos’è successo tra i due nelle ultime ore!

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, il ritorno di fiamma è ufficiale? Ecco gli incredibili indizi social

Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini si sono rivisti ultimamente a Napoli, e la cosa aveva già fatto sognare i tantissimi fan della coppia, che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma. Ritorno che, però, sembrava non esserci stato. I due, infatti, si sarebbero rivisti per ragioni di lavoro legate al marchio di costumi da bagno che gestivano insieme quando erano una coppia. Questa la notizia ufficiale che è circolata, spegnendo subito i riflettori del gossip su quella che sembrava ormai una storia finita. Ora, però, alcuni nuovi indizi social stanno riaccendendo le speranze dei fan. In tanti, infatti, hanno notato che le storie Instagram di Eleonora e Oscar pubblicate qualche ora fa sembrerebbero localizzarli contemporaneamente nello stesso posto. L’ex corteggiatrice fiorentina ha pubblicato, infatti, un video in cui si vedono i lettini di uno stabilimento balneare di Napoli. Nello stesso momento, sul profilo Instagram di Oscar sono apparse delle foto nelle quali si intravedono gli stessi lettini in ferro battuto.

Semplice coincidenza o ulteriore prova del ritorno di fiamma tra i due? Per ora non ci sono conferme da parte dei diretti interessati, ma di certo i riflettori del gossip sono completamente puntati su di loro, in attesa di nuovi, eventuali, sviluppi.