Temptation Island, una conosciutissima ed amatissima coppia della televisione italiana ha detto ‘no’ al programma di Maria De Filippi: di chi si tratta.

Mancano pochissime settimane e, finalmente, assisteremo ad una nuova e travolgente edizione di Temptation Island. Da Martedì 7 Luglio, infatti, andrà in onda la prima puntata. E, senza alcun dubbio, sarà davvero imperdibile. Nonostante, in questi ultimi giorni, si vociferi che ci siano delle grosse novità in arrivo, di una cosa ne siamo totalmente sicuri: lo show di Maria De Filippi è pronto a regalarci, per un nuovo anno consecutivo, delle emozioni davvero imperdibili. Cosa sappiamo delle coppie? Beh, al momento, nulla di confermato. Seppure ci siano diversi nomi apparsi sul web, al momento, non abbiamo nessuna conferma. Tuttavia, in una recentissima intervista per il settimanale Nuovo, una famosissima ed apprezzatissima coppia della televisione italiana ha spiegato perché non potrebbe affatto partecipare al programma di Canale 5. Di chi parliamo? Scopriamolo nel dettaglio.

Temptation Island, una coppia dice ‘no’ al programma: di chi si tratta

Una famosissima ed apprezzatissima coppia della televisione italiana dice ‘no’ a Temptation Island. Di chi parliamo? Di Lory Del Santo e Marco Cucolo. A distanza di qualche settimana dall’inizio di questa nuova ed imperdibile stagione dell’isola delle tentazioni, la conosciutissima attrice, in una recente intervista per il settimanale Nuovo, ha chiaramente detto di non poter mai partecipare al programma di Canale 5. ‘Mi piace quel programma e trovo anche che sia molto interessante discutere e mettersi alla prova, in più io amo comunicare e, soprattutto, incontrare gente nuova’, ha iniziato a dire la simpaticissima Del Santo. A questo punto, però, la domanda sorge più che spontanea: cosa ‘impedisce’, quindi, alla coppia di prendere parte al reality di Maria De Filippi? Semplice: il giovanissimo Marco Cucolo. Stando a quanto ha raccontato Lory alle pagine del settimanale, sembrerebbe che il campano non accetterebbe mai di prendere parte ad un programma in coppia con la sua fidanzata. ‘In mia presenza lui non si sente libero e quindi non riesce a esprimersi totalmente a dare il massimo di sé’, ha spiegato l’opinionista di Barbara D’Urso Certo, qualche anno, i due hanno partecipato insieme a Pechino Express. Ma in quell’occasione, da come ha raccontato la Del Santo, il modello si ‘sentiva frenato’. Ma credete che sia finita qui? Nient’affatto! Ci sarebbe anche un altro motivo che, infatti, frenerebbe al coppia a partecipare.

‘Farmi partecipare a un programma dove ci sono bei ragazzi non lo fa sentire sicuro e Marco vuole difendere quello che ha. Io sono sempre sensibile al fascino maschile e avrei cercato di conoscere bene le altre persone’, ha continuato a dire Lory Del Santo al settimanale Nuovo. Sottolineando, inoltre, che andare sull’isola delle tentazioni e non mettersi in gioco, sarebbe stato completamente inutile. Cosa ne pensate voi?

Per ulteriori news su Temptation Island –> clicca qui