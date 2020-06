Giovanna Abate, a pochi giorni dalla sua scelta a Uomini e Donne, è ritornata su Instagram: il gesto inaspettato condiviso con i fan.

È stata una delle protagoniste indiscusse di questa seconda parte di Uomini e Donne, Giovanna Abate. Con il suo percorso, la sua voglia di innamorarsi e un carattere non affatto da poco, la giovane tronista romana ha riuscito facilmente a conquistarsi le simpatie del pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, appena terminato il suo percorso all’interno dello studio televisivo di Canale 5, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli è stata completamente inondata dall’affetto dei suoi più cari sostenitori. Ed è proprio a loro che, pochissime ore fa, la Abate ha rivolto le prima parole dopo essere ritornata sui social. Ma non solo. Perché, dopo aver ringraziato tutte quelle persone che, in questi mesi, l’hanno supportato ed hanno creduto nel suo percorso, Giovanna ha voluto mostrare loro un gesto davvero inaspettato. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Uomini e Donne, Giovanna Abate ritorna sui social: il gesto inaspettato

A pochi giorni dalla sua scelta a Uomini e Donne, anche Giovanna Abate è ritornata sui social. Lo aveva già fatto, nei giorni scorsi, Sammy, dando, tra l’altro, un fantastico annuncio a sorpresa a tutti i suoi sostenitori. Qualche ora fa, però, ha voluto farlo anche la bellissima romana. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex tronista ha pubblicato diverse Instagram Stories in cui non soltanto ha tenuto a ringraziare tutte quelle persone che, in questi ultimi mesi, hanno creduto in lei, nel suo percorso ed hanno fortemente voluto questa nuova coppia, ma ha voluto far entrare tutti i suoi sostenitori social nel suo mondo. Sapete perché? Semplice: qualche istante dopo, la Abate ha voluto mostrare al suo pubblico social un gesto davvero inaspettato. Ecco di che cosa parliamo.

Dopo essersi ‘scusata’ per essere stata poco attiva sui social e dopo aver ringraziato tutto il suo pubblico del sostegno social ricevuto in questi ultimi mesi, Giovanna ha detto: ‘Vi faccio entrare nel mio mondo’. Sapete come? Pochi istanti dopo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha mostrato di essere da un tatuatore. Cosa avrà disegnata? Staremo a vedere!