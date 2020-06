Uomini e Donne, un ex tronista è pronto a cimentarsi in un nuovo reality: scopriamo insieme chi è e di quale programma stiamo parlando

Come ben sapete moltissimi sono i volti noti di Uomini e Donne che nel corso della loro carriera hanno partecipato e stanno continuando a partecipare a vari reality, come ‘Il Grande Fratello’, ‘Il Grande Fratello Vip’, ‘L’Isola dei Famosi’ e anche altri. Se molti sono coloro che hanno deciso di ritirarsi dalle scene dopo il Dating Show e vivere una vita quanto più rilassata possibile, molti sono invece coloro che hanno deciso di continuare la loro carriera nel mondo dello spettacolo. Ne è l’esempio lampante Giulia De Lellis che ha fatto della propria vita un lavoro, tornando spesso in tv e continuando a lavorare per le campagne pubblicitarie e sui social network. In particolare ci sono alcuni di loro che hanno davvero dato il loro contributo a reality show come ‘Il Grande Fratello’, portando brio e freschezza all’interno della casa. Se qualche giorno fa stavamo parlando dell’ipotesi di Lorenzo Riccardi di partecipare proprio al reality show più spiato d’Italia, adesso c’è un altro volto noto della trasmissione Mariana, pronto a esordire in un altro reality show.

Uomini e Donne, ex tronista pronto a un nuovo reality: di cosa si tratta

Attualmente un ex tronista molto amato dal pubblico ha dichiarato di essere in partenza per un nuovo reality, stavolta non Italiano! Stiamo parlando del tronista spagnolo Ivan Gonzalez, diventato famoso in Italia per le sue partecipazioni ai programmi di Maria De Filippi. In particolar modo, il ragazzo spagnolo è stato prima uno dei tentatori più in vista dell’edizione vip di Temptation Island, per essere stato molto vicino alla stellare Valeria Marini e questo gli ha permesso di sedersi sulla tanto ambita poltrona rossa. Il suo percorso all’interno del programma è stato abbastanza burrascoso, soprattutto dopo l’arrivo di Andrea Zelletta, il quale gli soffia da sotto il naso la sua corteggiatrice preferita. La sua scelta ricade qualche settimana dopo su un’altra corteggiatrice, Sonia Pattarino… La relazione tra i due purtroppo non dura molto e i due si separano.

Dopo aver partecipato all’edizione Vip del Grande Fratello, il giovane Gonzalez viene richiamato in spagna per un altro grande reality che in Italia anni addietro ha avuto enorme successo. Stiamo parlando della versione spagnola de ‘La Fattoria’. Chissà che questa non sia la volta buona per il Gonzalez di vincere!