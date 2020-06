Zsalynn Whitworth Vite al Limite oggi: come è diventata? Le foto

Zsalynn Whitworth Vite al Limite una storia di coraggio e successo per il paziente del dottor Nowzaradan.

La storia di Zsalynn è stata raccontata nella prima stagione di Vite al Limite. La serie tv è un reality americano che racconta la storia di pazienti fortemente obesi che decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan e alla sua clinica a Houston in Texas per dimagrire e, successivamente, sottoporsi all’intervento di chirurgia bariatrica per il bypass gastrico. Zsalynn ha iniziato il programma che pesava 271 chili e si è duramente impegnata per riuscire ad ottenere dei risulati. Ma come sta oggi Zsalynn? Come è diventata la protagonista di Vite al Limite?

La storia di Zsalynn durante Vite al Limite

Quando l’abbiamo vista per la prima volta, Zsalynn usava il suo peso e la sua stazza come feticcio per altre persone obese e, tra questi, c’era suo marito Gareth che ha liberamente ammesso di preferire sua moglie grassa rispetto all’ipotesi di avere accanto una donna sana con un peso normale. Non possiamo infatti non ricordare che dopo l’intervento di chirurgia bariatrica cui si era sottoposta, proprio il marito la porta ad un fast food.

Zsalynn racconta del marito durante il programma

Zsalynn alla fine però ha trovato il coraggio non solo di perdere peso, di seguire la dieta del Dottor Nowzaradan, ma anche di lasciare il marito e oggi ho un nuovo compagno. Lei stessa aveva infatti dichiarato che il montaggio delle puntate di Vite al Limite aveva quasi addolcito il mostro che era in realtà suo marito.

Come sta oggi e le foto di Facebook

Zsalynn ha così deciso di divorziare, ma le difficoltà non sono finite. La donna infatti ha dovuto abituarsi ad una dieta sana e ad un costante esercizio fisico per non ricadere nel tranello del cibo e delle grandi abbuffate. Tutto questo acuito dal fatto che all’epoca la donna era sola ed è anche caduta in depressione dopo aver lasciato il marito.

Tuttavia da quando apprendiamo dai social Zsalynn sembra stare bene. Anche la sua forma fisica sembra essere nella norma. A noi non le resta che augurarle di continuare così e soprattutto che il nuovo amore che ha trovato la renda veramente felice e la sostenga nel suo continuo percorso di dimagrimento.