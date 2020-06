A poche ore dalla diretta di Live, Barbara D’Urso non ha trattenuto la sua gioia su Instagram: l’annuncio a sorpresa che la rende pazza di felicità.

Ci siamo: manca pochissimi ad una nuova ed imperdibile puntata di Live-Non è la D’Urso. Come già raccontato abbondantemente in un nostro recente articoli, gli ospiti previsti per questa puntata, così come tutti gli altri degli appuntamenti precedenti, saranno davvero incredibili. A partire, quindi, da Matteo Salvino fino ad Asia Argento, la bellissima Barbara D’Urso sarà al timone di una nuova puntata più che travolgente. Ma credete sia finita qui? Nient’affatto! Perché, come al suo solito, la conduttrice televisiva sarà pronta a regalare dei veri e proprio colpi di scena al suo tanto amato ed affezionato pubblico italiano. Uno dei tanti, ad esempio, è stato svelato qualche ora fa. Tramite una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, la D’Urso non ha potuto fare a meno di trattenere la sua gioia per un ‘clamoroso’ e tanto atteso ritorno nello studio televisivo di Canale 5. Di che cosa parliamo? Tranquilli, ecco tutti i dettagli!

Barbara D’Urso esplode di gioia: annuncio a sorpresa prima di Live

In fondo, lo sappiamo: Barbara D’Urso non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers di tutto quanto le accade. Non soltanto, infatti, è solita condividere degli scatti fotografici davvero da urlo, ma è anche una vera e propria abitudinaria a comunicare con i suoi sostenitori tutto quello che riguarda la sua sfera lavorativa. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, pensate. Quando, in diretto collegamento dallo studio di Cologno Monzese per le ultime prove di Live-Non è la D’Urso, la conduttrice televisiva non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori la sua gioia. Ci tiene particolarmente al suo lavoro e, soprattutto, al suo pubblico, lo sappiamo. Ed è per questo motivo che non poteva affatto non condividere questo ‘ritorno’ tanto atteso e sperato. Ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Dopo aver mostrato uno degli operatori di studio mentre misurava un metro esatto per il distanziamento delle poltroncine e una piccola anticipazione sul Led dello studio televisivo, Barbara D’Urso ha voluto rendere partecipi i suoi sostenitori di un ritorno davvero clamoroso. Che, come dicevamo precedentemente, l’ha resa davvero pazza di gioia. ‘Sono ritornate le sfere. Evviva’, ha detto la conduttrice televisiva con un tono più che entusiasmante. Insomma, sembrerebbe proprio che ci siano tutte le carte in regole per far sì che questo appuntamento, così come tutti gli altri, sia davvero imperdibile. Noi non vediamo l’ora, voi?