In uno dei suoi ultimi post su Instagram, Benedetta Parodi ha mostrato le immagini del nuovo e dolce arrivo in famiglia: splendido annuncio.

Una cosa è certa: il successo di Benedetta Parodi non si limita soltanto a livelli ‘televisivi’, ma si espande anche sui social. Con un profilo Instagram che vanta più di 800 mila followers, l’ex conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’ non perde mai occasione di poterli aggiornare su tutto quanto le accade durante la sua giornate. Non solo, quindi, è solita dispensare utilissimi e preziosissimi consigli in cucina, ma è anche solita condividere inediti racconti che riguardano la sua vita quotidiana. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, tramite un dolcissimo ed emozionante post, la simpaticissima Parodi ha voluto mostrare ai suoi sostenitori le immagini di un nuovo arrivo in famiglia. Ecco di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Benedetta Parodi, nuovo arrivo in famiglia: l’annuncio su Instagram

Come dicevamo precedentemente quindi, Benedetta Parodi non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le capita. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con un post davvero da brividi, l’ex conduttrice di ‘Cotto e Mangiato’ ha condiviso delle immagini davvero dolcissime. Ebbene si. La famiglia Parodi – Caressa si allarga. Cosa intendiamo esattamente? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

‘Vi ricordate le uova azzurre di qualche settimane fa?’, scrive Benedetta Parodi a corredo di questo emozionante video che mostra le immagini del nuovo arrivo in famiglia. In realtà, già qualche settimana fa, la moglie di Fabio Caressa aveva raccontato ai suoi sostenitori di aver trovato, sul davanzale della sua finestra, una piacevolissima sorpresa. Si riferiva, infatti, a delle uova azzurre che, a detta sua, erano di pettirosso. Ecco, a distanza di qualche giorno, queste uova finalmente si sono schiuse e hanno dato alla luce dei pulcini davvero splendidi. Una gioia davvero immensa, quindi. Che, com’è giusto che sia, la Parodi non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi fan.

Appena appresa la splendida notizia, tantissimi sono stati i suoi sostenitori che sono stati più che felici di questa lieta notizia. Ed hanno voluto immediatamente condividere questa gioia con la Parodi.