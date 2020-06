Bianca Guaccero ha pubblicato uno scatto sui social in bianco e nero: la conduttrice è senza veli ed Instagram è andato letteralmente in tilt.

Bianca Guaccero è una delle conduttrici più apprezzate del momento: la splendida presentatrice durante il periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus è riuscita a tenere compagnia ugualmente al suo pubblico, senza andare in onda!. Il suo Detto Fatto è stato interrotto, come tanti altri programmi televisivi, ma lei ha intrattenuto ugualmente i suoi fan ed il suo pubblico attraverso il suo canale Instagram con una versione inedita della trasmissione. Non solo brava, la Guaccero è anche una bellissima donna. Nelle ultime ore ha fatto impazzire i followers con uno scatto mozzafiato: diamogli un’occhiata.

Bianca Guaccero senza veli: Instagram in tilt per lo scatto in bianco e nero

Uno scatto in primo piano della Guaccero sta mandando in tilt Instagram: la splendida conduttrice si è mostrata senza veli in un selfie in bianco nero. Ciò che ha catturato l’attenzione dei suoi followers, oltre la sua bellezza, è anche la didascalia: “Tutti alla ricerca della perfezione… quando sono le imprecisioni sul nostro corpo e nella nostra anima a renderci così irresistibilmente noi” scrive la conduttrice di Detto Fatto ed invita tutti a ‘rivedersi’ lunedì con un nuovo appuntamento del suo programma. Curiosi di vederla? Ecco qui il post pubblicato sul suo canale Instagram:

Migliaia di commenti hanno subito riempito il post: gli utenti social si sono complimentati per il suo fascino. “Ma se sei perfetta” scrive qualcuno. C’è una sua fan che le ha dedicato delle parole davvero commoventi: “Ti ho sempre stimata come attrice e artista perché sai fare davvero tutto.Passi con disinvoltura dalla recitazione, al canto e alla presentazione ma entrando nelle nostre case ogni giorno ho scoperto oltre all’artista poliedrica anche una bella persona sempre molto umile e riconoscente al proprio pubblico.Sei davvero speciale“.