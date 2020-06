Chuck Turner Vite al Limite oggi: come è diventato?

Chuck Turner Vite al Limite come è diventato oggi? La storia di Chuck e la svolta epocale nella sua vita con il Dottor Nowzaradan.

Vite al limite è un programma che segue per un anno la vita di persone fortemente sovrappeso che cercano di dimagrire rivolgendosi al Dottor Nowzaradan. Chuck Turner è stato uno dei pazienti della clinica di Houston in Texas e la sua è, per fortuna, una storia di successo. Chuck è arrivato nel programma che pesava 315 chili e, per questo motivo non ci si poteva più muovere. Sposato con Nissa e un figlio adottivo, l’uomo non riusciva a fare nulla, nemmeno spostarsi o muoversi così ha deciso di rivolgersi al Dottor Nowzaradan.

La storia di Chuck

Chuck non aveva intimità con la moglie e nemmeno alcun tipo di autonomia così, arrivato a superare la soglia dei 300 chili ha chiesto aiuto a Vite al Limite. Il motivo che lo aveva portato a mangiare così tanto fu l’assassinio della prima moglie che gli causò una fortissima depressione. L’unica cosa che lo faceva stare bene?

La storia di Chuck e della moglie Nissa

Il cibo e così Chuck si rifugiò proprio nel mangiare arrivando però a diventare obeso e con un lifedema sulla gamba sinistra. Arrivato dal Dottor Nowzaradan di Vite al Limite oggi Chuck è un’altra persona, ma il percorso è stato lungo. Ha perso molto peso, si è impegnato nella dieta e ha ottenuto il via libera per l’intervento di bypass gastrico. Tuttavia Chuck ha dovuto cercare di risolvere anche i suoi problemi psicologici che lo portavano a mangiare perché nonostante avesse meno fame, lui stesso ha spiegato che il cibo ancora gli piace molto.

Come sta oggi?

Oggi Chuck di Vite al Limite sta molto meglio. Le foto pubblicate sui suoi account social parlano da sole purtroppo però ha perso sua moglie Nissa da cui si è separato. Sta cercando l’amore e spiega di volere una moglie simpatica che stia al suo fianco con cui condividere le giornate e la vita ora che è tornato a potersi muovere a condurre un’esistenza normale.