Le star italiane più seguite su TikTok: ecco chi sono

Quali sono le star italiane più seguite su TikTok?

Se ancora non avete scaricato TikTok sappiate che è il momento di farlo perché questa piattaforma, pur avendo un target molto giovane, è in netta ascesa. Sempre più personaggi famosi del mondo dello spettacolo infatti si sono cimentati con i video e i balletti che sono diventati il fil rouge per questa piattaforma. Webboh ha quindi stilato una classifica di tutti gli influencer su TikTok italiani di maggior successo. Se non conoscete nemmeno un nome, non preoccupatevi, probabilmente siete un po’ fuori dal giro, ma non è mai tardi per rimediare.

La top 10 di giugno

Nella top 10 di giugno i nomi che leggiamo con oltre 5 milioni di follower sono Luciano Spinelli con 7.4 milioni di follower che ha surclassato tutti. A seguire troviamo Kessy e Mely (5.8M) e Marco Cellucci (5.5M). Sbucano poi nella classifica delle 10 star più seguite su TikTok i Lapresa Twins facendo scivolare al sesto posto Elisa Maino. Fra i nomi che potreste conoscere sappiate che entra nella top ten Gianluca Vacchi, decimo, con 3.8 milioni di follower. Come sappiamo poi anche Chiara Ferragni si è lanciata nel mondo di questa piattaforma e sta scalandola. Passa dalla diciannovesima alla quindicesima posizione. Fedez invece si sta gestendo il profilo nato come TheFerragnez ed è diciassettesimo.

La classifica

Tra chi sta scalando la vetta del successo troviamo Elettra Lamborghini che, sebbene abbia meno follower di altri in termini di mi piace surclassa tutti senza alcun tipo di dubbio.