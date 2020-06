Domenica In, l’annuncio di Mara Venier in diretta: “Voglio fare una sorpresa al pubblico”, il super ospite in collegamento con lo studio.

Anche questo pomeriggio a Domenica In non mancano le emozioni. A inizio puntata la conduttrice Mara Venier ha annunciato i tanti ospiti di oggi, tra i quali spicca Stefano De Martino, che parlerà della situazione con Belen, ma anche Nek e tanti altri personaggi importanti del mondo dello spettacolo e non solo. Prima di cominciare le sue emozionanti interviste, però, la Venier ha annunciato una graditissima sorpresa al pubblico: “Non ho voluto dirvi niente, ma ho una sorpresa per tutti voi”, ha detto la conduttrice di Domenica In, che si è collegata in diretta con un super ospite. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Beh, continuate a leggere e lo scoprirete!

Domenica In, Mara Venier annuncia un super ospite a sorpresa: ecco chi è intervenuto in diretta

La puntata odierna di Domenica In è cominciata subito con le forti emozioni. Mara Venier ha annunciato il collegamento con una super ospite a sorpresa. Un’ospite che non era stata menzionata prima dell’inizio della puntata. Stiamo parlando di Eleonora Daniele, la conduttrice Rai, nonché grande amica della Venier, che è appena diventata mamma della piccola Carlotta. E’ stata proprio Mara la prima a dare la notizia sui social lo scorso 25 maggio. La conduttrice, infatti, sarà la madrina della piccola Carlotta ed è stata felicissima di collegarsi in diretta con Eleonora Daniele per farsi raccontare tutti i dettagli del parto e dare la possibilità al pubblico di vedere la piccola per la prima volta. Il collegamento è stato pieno di emozioni e commozione. La Daniele ha raccontato il suo parto, avvenuto qualche settimana prima della data prevista. La conduttrice, infatti, ha avuto una rottura delle acque prima del termine e si è recata in clinica, dove le è stato effettuato un taglio cesareo. Al settimo cielo la Daniele, che ha cercato di descrivere le emozioni che lei e suo marito Giulio Tassoni stanno provando da quando è arrivata Carlotta.

La Daniele ha raccontato che si sta dedicando completamente alla piccola e ha deciso di allattarla, motivo per cui non dorme molto la notte. Non sono mancati anche dei riferimenti ai momenti difficili che la conduttrice ha dovuto vivere durante la gravidanza in quarantena, quando avrebbe voluto avere la sua famiglia vicino.

Ora, però, il peggio è paassato. Eleonora è felice e ha mostrato al pubblico la piccola Carlotta, che le sta regalando tantissime emozioni indescrivibili.