Quarantena dorata per l’ex calciatore Ezequiel Lavezzi: spese folli con la fidanzata a Saint Barth, ecco tutte le cifre nel dettaglio.

Ezequiel Lavezzi non ha certo bisogno di presentazioni. Il ‘Pocho’, così come si è sempre fatto chiamare dai suoi tifosi, ha salutato il calcio solo pochi mesi fa, dopo l’esperienza cinese all’Hebei CFFC, durata 4 anni. Una carriera davvero costellata di successi quella di Lavezzi, che in Italia ha militato nel Genoa e nel Napoli, dove è stato particolarmente amato. Dopo 5 stagioni nel club partenopeo e una Coppa Italia vinta, è arrivata per lui l’avventura al Paris Saint Germain, durata 4 anni, che gli ha permesso di vincere ben 3 campionati, 3 Supercoppe, 2 Coppe di Lega e 1 Coppa di Francia. Infine l’esperienza cinese, dove ha guadagnanto fior di milioni, circa 21 a stagione. Poi, a novembre scorso, è arrivato l’addio al calcio per l’attaccante argentino, che a maggio ha compiuto 35 anni. In questi ultimi mesi di inattività, durante i quali è scoppiata anche l’emergenza Coronavirus, il Pocho non si è certo annoiato e, secondo le indiscrezioni, avrebbe fatto spese folli a Saint Barth insieme alla sua compagna: ecco tutti i dettagli.

Ezequiel Lavezzi ha trascorso la quarantena nei Caraibi francesi, sull’isola di Saint Barth, una delle più belle e lussuose di quelle zone. Con lui anche la sua compagna, la bellissima modella Natalia Borges. Secondo il rapporto Lam (Laboratorio di analisi monetaria), il Pocho non avrebbe badato a spese durante il suo soggiorno a Saint Barth, arrivando a spendere circa 1 milione e mezzo di euro in due mesi. Stando alle indiscrezioni, infatti, l’ex calciatore avrebbe speso 25mila euro a notte solo per l’alloggio, ovvero cirva 175mila euro a settimana, ma soprattutto si sarebbe concesso il consumo di vini extra lusso, spendendo dai 400 ai 4mila euro a bottiglia.

Dopo il piacevole e lussuoso soggiorno a Saint Barth, il Pocho si è spostato poi a Saint Tropez.