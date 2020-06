Cosa occorre sapere su Giovanna Ralli? Scopriamo insieme quando è nata, quanti anni ha e chi è suo marito: tutti i dettagli.

Siamo quasi giunti alla fine di questa strepitosa edizione di Domenica In. Seppure con qualche piccolo incidente di percorso per la bellissima e simpaticissima Mara Venier ed un’emergenza sanitaria a cui dare conto, questa stagione dello show della Domenica In sarà, senza alcun dubbio, davvero indimenticabile. Come lo sono, tra l’altro, tutti gli ospiti che, settimana dopo settimana, si sono presentati e raccontati al cospetto della conduttrice televisiva. E lo saranno anche quelli che, in queste prossime settimane, si collegheranno con la zia Mara. Proprio a tal proposito, anche nella puntata di oggi, Domenica 14 Giugno, ci saranno dei personaggi davvero stellari. A partire, quindi, da Christian De Sica, Nek e Stefano De Martino. Fino a Gianna Nannini, Eleonora Daniele e Giovanna Ralli. Ebbene si. In occasione dell’anniversario della morte di Alberto Sordi, la talentuosissima attrice romana sarà ospite della Venier per ricordare lui, ma anche la sua eccellente carriera. Ecco, ma cosa sappiamo su di lei? Ecco cosa occorre sapere nel minimo dettaglio.

Giovanna Ralli, chi è: biografia e carriera

Giovanna Ralli è nata a Roma il 2 Gennaio del 1935. Scoperta la sua più grande passione, l’attrice inizia a coltivarla sin da bambina. Pensate, a soltanto 6 anni, infatti, la Ralli è entrata a far parte del film ‘La maestrina’ e del cast ‘I bambini ci guardano’. Da quel momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Intorno agli anni 1950, quindi una vera e propria adolescente, Giovanna è protagonista di diversi film di successo. A partire, quindi, da ‘Luci del Varietà’. Fino alla commedia ‘La Famiglia Passaguai’. E, intorno al 1955, è protagonista di diversi film nei quali, tra l’altro, interpreta il ruolo di ‘popolana romana’. Chiusa questa parentesi, negli anni seguenti, Giovanna tenta di fare carriera anche ad Hollywood. Si trasferisce, infatti, nel 1966. Ma purtroppo questa esperienza non va affatto come vorrebbe. Dopo aver recitato in un film ‘Papà, ma che cosa hai fatto in guerra’, la Ralli decide di ritornare in Italia. Dando origine, così, alla parte più cospicua della sua carriera da attrice: non soltanto, infatti, ha un ruolo funzionale in diversi e numerosi film cinematografici, ma riesce ad ottenere, nel 1975, il Nastro D’Argento come migliore attrice non protagonista nel film ‘C’eravamo tanto amati’ di Ettore Scola. Intorno agli anni ’80, però, si ritira dalle scene per dedicarsi al teatro. Vi ritorna soltanto nel 1991 nel film ‘Verso sera’. Dedicandosi parallelamente anche alla carriera sul piccolo schermo. Giungiamo, infine, agli anni 2000. Dove, così come tutta la sua carriera, la talentuosa Giovanna alterna esperienze sul piccolo schermo, accanto, ad esempio, Massimo Ranieri, ed esperienze cinematografiche.

Dopo tutte queste incredibili e stupefacenti esperienze, Giovanna Ralli ottiene, nel 2014, il premio Anna Magnani alla carriera e l’anno dopo viene candidata al Nastro D’Argento per il film ‘Un ragazzo d’oro’ di Pupi Avati. Così, durante la sua partecipazione al Taormina Film Festival annuncia la sua volontà di ritirarsi.

La vita privata

Così come la sua carriera da attrice, anche la vita privata di Giovanna Ralli è stata molto impegnativa. Per circa 38 anni, la romana è stata sposata con l’avvocato Ettore Boschi. Purtroppo, il suo consorte è morto nel 2013. E questo evento ha completamente stravolto la vita dell’attrice romana.