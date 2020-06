Giulia De Lellis senza parole: ‘Sono scioccata’, cosa ha appena visto

In una delle sue recentissime Instagram Stories, Giulia De Lellis si è mostrata completamente senza parole per quello che aveva appena visto.

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis non smette mai di rendere partecipi i suoi sostenitori di quanto le accade. Non soltanto, come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex corteggiatrice non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi followers di tutte le novità riguardanti la sua vita lavorativa e privata, ma è solita anche intrattenerli con dei veri e propri ritratti riguardanti la sua vita quotidiana. L’ultimo, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando, giunta in Toscana in compagnia del suo fidanzato Andrea Damante, l’influencer romana ha voluto mostrare qualcosa che l’ha lasciata completamente senza parole. ‘Sono scioccata’, scrive la giovanissima De Lellis a corredo di queste immagini social. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis senza parole su Instagram: cosa le è successo

Continuano le ‘avventure’ social di Giulia De Lellis, Andrea Damante e del piccolo Tommaso. Da quando questo cucciolo di spitz di pomerania è entrato nelle loro vite, i due piccioncini non perdono mai occasione di poter mostrare ai loro sostenitori quanto avere un cane in casa sia davvero qualcosa di splendido. Lo ha fatto qualche ora fa anche l’influencer romana. Quando, giunta in Toscana con il suo fidanzato, ha voluto mostrare ai suoi sostenitori qualcosa che l’ha lasciata davvero senza parole. A cosa ci riferiamo? Diamoci uno sguardo insieme.

‘Sono scioccata’, scrive Giulia De Lellis a corredo di questo scatto. Che, da come si può chiaramente vedere, immortala una serie di cuscini giganti posti a mo’ di scala. A cosa serviranno, vi chiederete? La risposta ce la da il diretto autore di ‘quest’opera’. ‘Cosa hai costruito qui Andre?’, chiede l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Immediata è stata la risposta del deejay veronese. ‘Una scala così Tommaso può dormire sul divanetto’, ha ribattuto l’ex tronista. Insomma, un’idea davvero geniale, c’è da ammetterlo.