Nek, avete mai visto la moglie del cantante? Le foto di coppia pubblicate sui profili social.

Il suo vero nome è Filippo Neviani, ma tutti lo conosciamo come Nek. Il cantautore è tra i più amati del panorama musicale italiano: i suoi brani fanno cantare e sognare i fan dagli inizi degli anni 90, fino ad oggi. Nek può contare su una vera e propria schiera di fan, che lo seguono da sempre. E anche su Instagram, dove il profilo ufficiale del cantautore conta ben 971 mila followers. Nella sua pagina, Nek ama postare foto e video delle sue giornate: attimi di vita lavorativa, ma anche momenti con la sua famiglia. A questo proposito, forse non tutti sanno che il cantautore è sposato da quasi 15 anni, dopo circa dieci anni di amore! Era il 2006 quando Nek è convolato a nozze con Patrizia Vacondio, originaria di Sassuolo proprio come lui. Dal loro grande amore è nata la meravigliosa Beatrice, nel 2010. Curiosi di vedere chi è la donna che ha rubato il cuore al cantante? Ecco alcuni scatti di coppia pubblicati sul loro profili ufficiali di Instagram.

Nek, avete mai visto la moglie del cantante? Le foto sui social con Patrizia Vacondio

Ammettiamolo, Nek ha fatto innamorare milioni di ragazze nel corso della sua carriera! I suoi meravigliosi occhi blu, oltre al suo talento, l’hanno reso uno dei cantanti più amati di sempre. La sua ‘Laura non c’è’ è stato un vero e proprio tormentone, per anni ed anni. Ma le fan devono rassegnarsi. Nel cuore del cantautore di Sassuolo c’è solo lei, Patrizia Vacondio, la donna che ha sposato nel 2006, dopo circa 11 anni passati insieme. Quando si sono conosciuti, Patrizia aveva già una bambina, Martina, che il cantante ha subito accolto e amato proprio come fosse sua figlia. E insieme alla piccola Beatrice, nata nel 2010, formano una meravigliosa famiglia. Che Nek ama mostrare, di tanto in tanto, sul suo seguitissimo profilo Instagram. Ecco una foto in compagnia della sua amata Patrizia, scattata dalla piccola Bea lo scorso Febbraio:

E anche sul profilo Instagram di Patrizia non mancano scatti in compagnia del marito. Eccone alcuni:

Che dire, a noi questa coppia piace davvero tanto! E voi, cosa aspettate a seguirli sui loro profili ufficiali di Instagram? Non ve ne pentirete! Intanto, oggi domenica 14 giugno, potrete seguire il cantautore a Domenica In: Nek sarà uno degli ospiti di Mara Venier di questa puntata, non perdetevela!