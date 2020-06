Nicola Vivarelli parla a Uomini e Donne Magazine dell’interesse che nutre per Gemma Galgani: il Cavaliere ha confessato tutto. Ecco le sue parole.

Nell’ultimo periodo di Uomini e Donne, prima del fine stagione, protagonisti indiscussi sono stati Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Il corteggiatore 26enne si è presentato in maniera anonima con il nome ‘Sirius’: una volta entrato in studio ha rivelato la sua identità. Lo stupore del pubblico e dello studio è stato inevitabile: la differenza d’età tra il ragazzo e la Dama del Trono Over ha fatto chiacchierare molto. Nicola si è sempre dimostrato, nonostante i giudizi, molto interessato alla torinese e pochi giorni fa tra i due è anche scattato il bacio! In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, Vivarelli ha confessato di aver provato interesse per la direttrice di teatro già da tempo fino a quando ha poi deciso di scrivere alla redazione del dating show per corteggiarla. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, Nicola Vivarelli su Gemma: “La guardavo da casa, so leggere i suoi occhi”

Nicola Vivarelli in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine ha confessato il suo interesse per Gemma Galgani, nato prima di scrivere alla redazione del dating show per entrare a far parte del programma. “Quando ho cominciato a scrivere a Gemma l’ho fatto per ciò che mi ha sempre suscitato in trasmissione quando la guardavo da casa. Non ho mai finto sulla mia età” sono le sue parole. Sirius ha ribadito che ci ha tenuto a parlare con lei consapevole che il fatto avrebbe suscitato scalpore e critiche. Il giovane 26enne ha poi parlato dei giudizi e delle critiche che gli sono state rivolte, queste le sue parole:“Ero e sono pronto ad affrontare le reazioni forti a cui sono sottoposto, mi è stato insegnato dalla famiglia ad avere coraggio in qualsiasi situazione. Ritengo giusto essere messo in discussione, ricevere critiche o sentire opinioni che vanno contro di me, ma solo se sono costruttive e se portano a un confronto positivo. Offendere e insultare non è mai risolutivo. Chi offende sente il proprio “io” minacciato da dalle qualità dell’altro e per sopperire a tale inferiorità usa come unico mezzo di difesa gli insulti”.

Nicola ha dichiarato di provare un forte rispetto per Gemma: parlare d’amore oggi è prematuro per quanto si sono avvicinati. “Chiacchierare è ormai diventato spontaneo, tanto da riuscire a leggere nei suoi occhi ciò che si aspetta da me ed è per questo che continuo a ripeterle che io ci sono e che sono lì per lei” ha proseguito. “Siamo uno nei pensieri dell’altra” ha concluso Nicola.