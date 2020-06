Paula Jones Vite al Limite oggi: come è diventa? L’incredibile trasformazione

Paula Jones Vite al Limite dopo un anno dall’intervento con il dottor Nowzaradan, come è diventata?

Le avventure dei protagonisti di Vite al Limite sono sempre molto interessanti. Si racconta la storia di un anno di persone che sono intenzionate a perdere peso perché fortemente obese. Per riuscirci si rivolgono al Dottor Nowzaradan con la sua clinica a Houston in Texas. Qui ricevono una dieta e poi, se la rispettano e dimostrano di essere veramente intenzionati a dimagrire ottengono il lascia passare per il bypassa gastrico. Così ha fatto Paula Jones, una delle protagoniste del programma e oggi sono in molti a chiedersi come sta? Come è diventata oggi Paula di Vite al Limite?

La storia di Paula

Paula quando ha iniziato il suo percorso pesava 251 chili e faceva fatica a muoversi e fare le cose da sola. Dipendeva dai suoi figli e dai suoi familiari. Una situazione difficile insomma da gestire. Quando si è decisa a rivolgersi a Vite al Limite il percorso, sebbene complicato, ha portato a degli ottimi risultati e oggi Paula sta molto bene. Ha perso peso ed è la terza protagonista dello show che ha perso il maggior numero di chili in totale. C’è stata però una preoccupazione che l’ha destabilizzata.

L’attenzione per le figlie

La donna ha visto le figlie avere degli stessi comportamenti malsani con il cibo tanto che una delle figlie a 11 anni era arrivata già a pesare 100 chili. Il compito di Paula quindi è diventato quello di cercare cibi sani non solo per lei, ma anche per la figlia. Del resto fino ad un anno prima i suoi figli l’hanno vista mangiare qualsiasi tipo di cibo spazzatura, senza alcun rispetto per il suo corpo e la sua salute. Non era così assurdo quindi che ora i figli la emulassero.

Come sta oggi?

Per Paula di Vite al Limite quindi c’è un doppio compito. Quello di resistere con il cibo per se stessa e quello di far tornare in carreggiata i suoi figli. Ora Paula però sta bene e sui suoi social condivide moltissime foto che la ritraggono in ottima forma. Non mancano le frasi motivazionali che cerca di usare per spingere i suoi seguaci a non scivolare mai nell’errore del cibo malsano.