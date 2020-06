La tendenza dell’estate 2020? I peli sulle braccia, ceretta addio

La tendenza dell’estate 2020 sembrano essere i peli sulle braccia che non solo non devono essere strappati, ma valorizzati.

Parliamoci chiaramente. Tra donne. La ceretta è una noia incredibile oltre che uno dei dolori maggiormente fastidiosi che si possano provare. Anche coloro che dicono: “No ma ormai non sento più niente” in realtà si mordono le labbra ad ogni strappo e strizzano gli occhi per non scivolare nel turpiloquio. Ecco allora che la tendenza moda per l’estate 2020 sarà per tutti una gioia: via libera ai peli sulle braccia.

Da dove è nata questa tendenza?

Se fino a qualche tempo fa correvamo ai ripari per strappare i peli delle braccia, oppure tingerli per far sì che nessuno li notasse, ora pare che si possano buttare per sempre creme depilatorie, rasoi, laser e cerette perché le braccia con la loro peluria devono rimanere così come sono anzi, dovremmo sfoggiarle con orgoglio. Come riporta Fanpage quindi via libera i peli! Forse è iniziata una nuova era di emancipazione femminile che riprende le fila dei movimenti attivisti del passato. Una voglia di ribadire che il corpo della donna è solo della donna e quindi anche le scelte che fa su di esso devono essere rispettate. Forse la questione del pelo sulle braccia è solo una facciata per una volontaria e energetica battaglia per una nuova emancipazione femminile?

Come valorizzare i Peli sulle braccia

Quello che sappiamo è che ora è scattatala caccia all’accessorio o al modo più cool per valorizzare questi peletti sulle braccia. Via libera ai glitter e agli oli illuminanti che possono dare nuova vita e nuovo vigore alla peluria tanto odiata fino a quel momento. Diciamo che si tratta di una vera e propria svolta in questo senso e che ci porta a smettere di vergognarci dei peli sulle braccia portandoci lontano dagli stereotipi di bellezza che fino a ieri hanno condizionato tutta la nostra vita.

Ricordiamoci di chi, tra le prime stelle di Hollywood, non si curava dei propri peli e nemmeno in maniera spasmodica della propria forma fisica, ma sono diventati comunque delle icone.