Top Dieci, la rivelazione di Carlo Conti: “Si ride e si piange”, ecco le parole inaspettate del conduttore a poche ore dalla prima puntata del suo nuovo programma.

Questa sera su Rai Uno andrà in onda la prima puntata di Top Dieci, il nuovo programma condotto da Carlo Conti. Un varietà che segna il ritorno della vera e propria ‘prima serata’ Rai, dopo le fiction che hanno occupato il palinsesto nel periodo di emergenza Coronavirus, in cui molte trasmissioni sono state sospese. Il nuovo show di Carlo Conti andrà in onda senza pubblico e con tutte le misure di sicurezza per evitare possibili contagi, ma riuscirà comunque a divertire, intrattenere e coinvolgere il pubblico con grandi ospiti e i concorrenti vip. Due squadre composte da tre personaggi famosi, infatti, si sfideranno sulle varie ‘top dieci’, spaziando dallo sport alla musica, passando per tanti altri argomenti. Classifiche e hit parade del presente e del passato saranno al centro dello show e a vincere sarà la squadra che indovinerà il maggior numero di risposte esatte. Nel dare qualche anticipazione al pubblico, Carlo Conti ha fatto anche una rivelazione inaspettata sul suo programma: ecco le sue parole nel dettaglio.

Top Dieci, la rivelazione inaspettata di Carlo Conti: ecco le parole del conduttore poco prima dell’esordio su Rai Uno

Questa sera Carlo Conti torna in tv con un nuovo programma, Top Dieci. Lo show, che andrà in onda ogni martedì, ad esclusione ovviamente della prima puntata, per 4 settimane, vede una gara tra due squadre composte da tre personaggi famosi. Nella puntata di questa sera ci sarà il team di Christian De Sica, Alessandro Siani e Serena Autieri contro quello composto da Nino Frassica, Flavio Insinna e Maria Chiara Giannetta. Super ospiti, invece, saranno Roberto Mancini e Massimo Ranieri. Sale l’attesa per questo nuovo varietà di Rai Uno. Ecco perché Carlo Conti ha deciso di dare qualche piccola anticipazione a TvMia, facendo anche un’inaspettata rivelazione: “Con il mio show Top Dieci si piange, si ride e ci si diverte”, ha detto il conduttore. Le sue parole sono una sorpresa per il pubblico. Tutti si aspettavano, infatti, di ridere e divertirsi con Top Dieci, ma a quanto pare non mancheranno anche momenti di emozione e commozione, cosa che quasi nessuno immaginava.

Tra poche ore, dunque, l’esordio del nuovo show di Rai Uno, che terrà compagnia e intratterrà il pubblico per le prossime 4 settimane. Siete pronti a scoprire cosa accadrà?