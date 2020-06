Uomini e Donne, la confessione a sorpresa di Carlo Pietropoli: c’entra la sua scelta Cecilia Zagarrigo, ecco le parole inaspettate dell’ex tronista.

L’ultima stagione di Uomini e Donne è stata particolarmente movimentata. La scorsa settimana sono andate in onda le scelte degli ultimi tronisti, il cui percorso è stato decisamente diverso dal solito a causa dell’emergenza Coronavirus, che ha cambiato completamente gli equilibri e le modalità del programma. Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan, e la coppia ora è felice e innamorata, così come dimostrano le foto e i video che pubblica sui social. Sara Shaimi, invece, ha scelto Sonny Di Meo, mentre Carlo Pietropoli fa ora coppia con Cecilia Zagarrigo. Proprio quest’ultimo, nel corso della sua prima intervista al Magazine di Uomini e Donne, ha deciso di rompere il silenzio su alcune emozioni e sensazioni vissute durante il trono, facendo un’inaspettata confessione su Cecilia. Siete curiosi di scoprire le parole dell’ex tronista? Eccovi accontentati!

Uomini e Donne, confessione a sorpresa di Carlo Pietropoli: le sue parole riguardano la scelta di Cecilia, ecco cosa ha detto

L’ex tronista Carlo Pietropoli ha rilasciato la sua prima intervista a Uomini e Donne Magazine, nella quale ha raccontato e ripercorso la sua avventura nel dating show di canale 5, svelando anche alcuni particolari relativi alla scelta, che alla fine è ricaduta su Cecilia Zagarrigo. La bella influencer torinese era stata già corteggiatrice di Oscar Branzani e Luca Onestini, arrivando fino alla fine per poi non essere scelta. L’estate scorsa, invece, era stata tentatrice di Temptation Island Vip, dove si era fatta notare per la speciale amicizia con il compagno di Anna Pettinelli, Stefano Andrea Macchi. Ora ha finalmente trovato l’amore tra le braccia di Carlo Pietropoli, il quale ha confessato al Magazine di Uomini e Donne di aver capito di volere Cecilia già nelle prime settimane di aprile: “Mentre all’inizio i miei pensieri erano per entrambe le mie corteggiatrici, a un certo punto Cecilia è diventata la mia costante, un chiodo fisso che non riuscivo a spiegarmi”, ha raccontato Carlo, “ho comunicato subito alla redazione che sarei stato pronto a fare la mia scelta. Ero sicuro di me”.

Anche Cecilia ha parlato del loro percorso dal suo punto di vista, raccontando di aver vissuto la quarantena pensando a Carlo e di essere andata all’appuntamento della scelta pensando di dover fare solo un’esterna: “Fino all’ultimo non ho capito cosa stesse succedendo”, ha detto.

Ora i due sono felici e innamorati, come dimostrano le storie Instagram e i post che pubblicano sui lori profili. E a voi piace questa neo coppia?