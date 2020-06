Adriana Volpe, ora è proprio ufficiale: l’annuncio social della conduttrice, ecco la notizia che ha appena pubblicato sul suo profilo Instagram.

Adriana Volpe è stata una delle grandi protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice ha fatto innamorare il pubblico della sua bellezza e del suo carattere solare ed equilibrato, ma soprattutto è stata al centro di numerose dinamiche all’interno della casa, come la bella amicizia con Andrea Denver, che sembrerebbe aver anche infastidito suo marito, e le continue liti con Antonio Zequila. Purtroppo il suo percorso nel reality si è interrotto in maniera brusca e dolorosa, a causa della malattia e della morte di suo suocero, Ernesto Parli, che l’ha portata a lasciare la casa in anticipo. Oggi Adriana è tornata alla sua vita di sempre con la figlia Gisele, anche se non si placano le voci di una presunta crisi con il marito Roberto Parli. I diretti interessati, per ora, non danno notizie certe in merito alla loro situazione. Adriana è molto concentrata sul suo lavoro e poco fa ha fatto un annuncio sul suo profilo Instagram, rendendo ufficiale una notizia che tutti aspettavano: ecco di cosa si tratta.

Adriana Volpe, l’annuncio social: ora è proprio ufficiale, ecco cosa ha pubblicato la conduttrice su Instagram

Adriana Volpe ha fatto un importante annuncio poco fa sul suo profilo Instagram. Tutti sanno, ormai, che la conduttrice è pronta a tornare al timone di un programma e che lo farà a Tv8, il canale digitale di Sky. La conduttrice sarà con Alessio Viola a ‘Ogni mattina’, programma in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00. Uno show che spzierà dall’informazione all’intrattenimento, tenendo compagnia al pubblico in un’amosfera familiare e accogliente. Adriana ha annunciato la data ufficiale di inizio del nuovo programma, pubblicandone la locandina su Instagram. “Ragazzi l’adrenalina sale, e il 29 giugno si avvicina. Siete pronti a partire con me? Siete la mia forza”, ha scritto la Volpe nella didascalia del suo post. La data, dunque, è il 29 giugno, e Adriana a quanto pare è felicissima di ricominciare.

Dal 29 giugno, quindi la Volpe sarà in tv tutti i giorni con ‘Ogni Mattina’ e i suoi fan non vedono l’ora di rivedere il suo sorriso e la sua positività nel piccolo schermo. Tantissimi, infatti, i commenti al suo post da parte di amici, fan e colleghi, felicissimi per questo suo nuovo inizio. E voi siete contenti di questa grande novità?