Antonella Clerici, vi ricordate com’era? Ecco com’è cambiata nel tempo

Antonella Clerici, vi ricordate com’era? Vediamo insieme com’è cambiata nel tempo, dagli inizi della sua carriera televisiva ad oggi

Antonella Clerici, negli anni è diventata uno dei volti cardine della televisione Italiana, con la sua risata contagiosa e la simpatia calzante. Antonella è stata per anni e anni uno dei volti principali dei canali Rai. Ha infatti condotto per moltissimi anni il programma ‘La Prova Del Cuoco’, che a malincuore ha lasciato qualche anno fa, passando il timone alla Isoardi. Successivamente sono state anche altre le conduzioni della donna che l’hanno resa celebre in tutta Italia. Pare proprio che prossimamente la rivedremo in televisione, anche se non è ancora chiaro in quale programma la potremmo rivedere. Fino ad allora, ci dobbiamo accontentare di seguirla attraverso i social network, in particolare attraverso Instagram, che la conduttrice utilizza moltissimo. Ma scopriamo insieme com’è cambiata nel tempo, soprattutto dai suoi esordi ad oggi.

Antonella Clerici, oltre ad essere sempre stata una brillante conduttrice, solare, coinvolgente e molto a modo, è anche una donna molto affascinante. Con i suoi lunghissimi capelli biondi e ricci, gli occhi chiari e le forme prosperose, è davvero un modello di bellezza genuino e reale. Nel corso degli anni non è cambiata molto, ha sempre lo stesso sorriso smagliante, gli occhi brillanti e la capigliatura folta e super riccia. Le sue forme sono sempre generose, anche se ora le mette meno in mostra rispetto al passato. In alcune vecchie foto che ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram la donna ha infatti postato alcune foto vecchie, risalenti ai primi anni 2000, in cui vestiva abiti particolarmente succinti, che le mettevano in risalto tutte le forme. Adesso l’abbigliamento della conduttrice è molto più semplice, probabilmente, anche per l’assenza dalle scene della donna. Antonella si sta occupando infatti della propria casa in campagna, della figlia Maelle e del compagno. I due vivono in questa bellissima tenuta in campagna, con un bellissimo spazio verde, che curano con amore e dedizione. Da come possiamo vedere nelle foto, una cose che probabilmente nel corso degli anni è cambiata, è la capigliatura della Clerici. La donna ha sempre una chioma molto folta, ma i ricci sono meno definiti rispetto a qualche anno fa e il colore è molto più freddo.

Nonostante questo cambiamento, resta comunque una conduttrice bravissima e una bellissima donna!