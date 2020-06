Barbara D’Urso esagera col trucco, come si è mostrata sui social: il selfie su Instagram non passa inosservato.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso. Il talk della domenica sera di Barbara D’Urso, infatti, è ancora in onda e, come ha appena annunciato la conduttrice sul suo Instagram, “Si va avanti ancora!”. I fan della D’Urso possono stare tranquilli: Barbara sarà in onda anche domenica prossima, per una nuova ricchissima puntata del suo show. Ma anche quando la trasmissione andrà in vacanza, la conduttrice non lascerà di certo soli i suoi amati telespettatori. Coi quali ama tenersi in contatto anche attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram. Ed è proprio lì che ieri, a poche ora dalla diretta di Live, ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Un selfie in cui Barbara mostra la sua prova di ‘supertrucco esagerato’. Curiosi di vedere come si è mostrata?

Barbara D’Urso esagera col trucco, come si è mostrata sui social: lo scatto su Instagram

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ma non è solo sul piccolo schermo che il suo pubblico può ammirarla. La D’Urso infatti è molto attiva anche sui social, soprattutto su Instagram, dove il suo profilo conta ben 2,7 milioni di followers. Ed è proprio lì che la conduttrice ama postare foto e video delle sue giornate: dai backstage delle sue trasmissioni, agli attimi di vita quotidiana in casa. E ieri, a poche ore dalla puntata di Live Non è la D’Urso, Barbara ha postato un selfie che non è passato inosservato. La conduttrice ha mostrato la sua prova trucco, ammettendo però di aver leggermente esagerato con il make up. Ecco come si è mostrata sui social:

Rossetto rosso e ombretto molto intenso per la D’Urso, che ha ricevuto una pioggia di likes per questo scatto. Ma la bellissima conduttrice non perde occasione di mostrarsi anche al naturale, come ha fatto proprio qualche giorno fa, con un selfie appena sveglia. Insomma, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ della conduttrice? Non ve ne pentirete!