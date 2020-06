Coronavirus, buone notizie sul vaccino: “Arriverà in anticipo”, ecco quando

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha annunciato buone notizie sul vaccino per il Coronavirus: “Arriverà in anticipo”, ecco quando

Il Coronavirus ha messo letteralmente in ginocchio il mondo, ma adesso la maggior parte delle nazioni sono tornate a respirare. L’Italia, ad esempio, si prepara ad entrare nella tanto agognata fase 3, anche se si registrano ancora due centinaia di nuovi contagiati al giorno. Il peggio però sembra alle spalle. In altri paesi, invece, l’ondata di Covid-19 tiene ancora in pensiero l’umanità. In Arabia Saudita, ad esempio, solo nelle ultime ventiquattro ore sono state registrati 4507 nuovi casi. In Africa e Medio Oriente invece, secondo le dichiarazioni dell’Onu e dell’Oms, la pandemia mette a rischio la vita di oltre 50 mila bambini. Tutto il mondo attende il vaccino, che potrebbe sconfiggere definitivamente il virus proveniente dalla Cina. Ma quando arriverà?

Coronavirus, buone notizie sul vaccino: quando arriverà

L’arrivo del vaccino sancirà finalmente la fine del temutissimo Covid-19. Ad oggi, però, le notizie che arrivano riguardo al farmaco sono poche e soprattutto incerte. Molti paesi al mondo (tra cui anche l’Italia) si sono messi al lavoro per sperimentare il farmaco anti-Covid. Il vaccino però potrebbe arrivare in ritardo secondo le previsioni. Ad alimentare le speranze è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, che in un intervento al programma Centocittà su Rai Radio 1, ha dichiarato: “L’agognato vaccino si sta portando a termine in anticipo rispetto alle attese. È prematuro pensare di poterlo già avere a settembre, ma è verosimile pensare di averlo tra fine anno e inizio 2021”. Il farmaco dunque potrebbe arrivare alla fine dell’anno corrente o al più tardo all’inizio del prossimo anno. Una notizia che sicuramente fa ben sperare, anche se il vaccino servirebbe per scongiurare una nuova ondata di Covid-19 in autunno. Nessuno ha escluso, infatti, che il temutissimo virus possa tornare a contagiare a partire da settembre. La speranza è che questa appena trascorsa sia stata la prima ed ultima ondata di virus nel mondo, ma purtroppo bisognerà tenere sempre alta l’allerta perchè il pericolo è sempre in agguato.

Il viceministro della Salute ci ha tenuto a sottolineare che il virus si combatte in tre modi: con il lockdown (durato oltre cinquanta giorni in Italia), con le terapie e con la profilassi vaccinale. “Avere il vaccino a disposizione” – dichiara Sileri – “consentirà di limitare i danni“. Appena il farmaco sarà brevettato, dunque, è consigliato somministrarlo subito e in tutte le fasce d’età. Il vaccino, come abbiamo già spiegato, serve ad evitare una nuova e terribile ondata di Covid-19.