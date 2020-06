Curon, la seconda stagione si farà? Le inaspettate parole

A pochi giorni dall’uscita di Curon, tutti si chiedono se la seconda stagione si farà oppure no: ecco le inaspettate parole.

È uscita soltanto da pochissimi giorni su Netflix, eppure il successo riscontrato da Curon è davvero incredibile. La vicenda, ambientata in un paesino in un paesino a confine tra l’Austria e il Trentino Alto Adige, ha davvero conquistato tutti. È proprio per questo motivo che, seppure sia stato messo on line soltanto dal 10 Giugno, tutti sono più curiosi di sapere se si farà o meno la seconda stagione. Sarà per il cast tutto all’italiano, sarà per l’ottima scelta di tutti gli attori, sarà per il genero trattato, fatto sta che, in un batter baleno, la serie televisiva ha ‘impressionato’ tutti i suoi telespettatori. Ecco, ma cosa accadrà? Dal momento che, se l’avete già visto, avete potuto notare quanto il finale della prima stagione sia molto aperto, le avventure di Anna e dei suoi due figli proseguiranno oppure no? A parlare adesso sono le due attrici principali. Che, stando a quanto di apprende da Fanpage, hanno svelato ogni cosa ai loro microfoni.

La seconda stagione di Curon si farà?

È uscito il 10 Giugno scorso su Netflix, Curon. Eppure, il successo riscontrato, non soltanto in Italia, ma anche in tutte le altre parti dove è stato messo on line. Per questo motivo, come dicevamo precedentemente, la domanda sorge più che spontanea: la seconda stagione si farà o non si farà? In particolare, le vicende di Anna, di Mauro e Daria continueranno oppure no? Il finale della prima stagione, qualora lo aveste già visto, potete confermacelo, è un finale molto aperto che, com’è giusto che sia, può presupporre una continuazione. Ecco, ma è davvero così? A parlare, adesso, sono le due attrici principali. Stando a quanto si apprende da Fanpage, Anna Ferzetti, che interpreta il ruolo di Klara, e Valeria Biello, che interpreta il ruolo di Anna, hanno chiaramente espresso ogni cosa ai loro microfoni. Ecco di che cosa parliamo.

Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che le due attrici abbiano svelato ogni cosa su un ipotetico proseguimento di Curon. ‘È presto da dire, ci prepareremo, ma aspettiamo di capire come prende il pubblico la prima stagione’, si legge. Non nascondendo, quindi, di sperare vivamente che la prima stagione venga realmente seguita. Dato che è una serie completamente originale e nuova.