Elisa Isoardi colta dalle lacrime in diretta con la mamma Irma: “La Prova del Cuoco chiude”, l’annuncio che nessuno si aspettava di sentire

Come da consueto la mattina di Rai Uno subito prima del pranzo è dedicata allo storico programma culinario La Prova Del Cuoco. Il programma è stato condotto per moltissimi anni dalla spumeggiante Antonella Clerici che ha poi passato il testimone alla Isoardi qualche anno fa. La Clerici ha condotto il programma con amore e dedizione, proprio come una madre che accudisce i propri figli. Ha visto il programma crescere e cambiare, fino a poi lasciarlo alle cure dell’ex compagna di Matteo Salvini. La conduttrice si è rivelata all’altezza del compito, facendosi amare dai fan storici del programma che hanno continuato a seguirla e supportarla senza remore. La donna ha portato avanti il format facendolo proprio, spesso emozionandosi e altre volte gioendo del successo che ancora oggi riesce a riscuotere. Oggi però è stata una puntata molto speciale, perché in collegamento con la conduttrice si è collegata la madre Irma, che ha creato un’atmosfera davvero emozionante. Le parole delle due donne non hanno potuto fare altro che emozionare tantissimo il pubblico da casa, che sicuramente starà ancora riflettendo su quanto si sono dette.

Elisa Isoardi in lacrime in diretta con la mamma: “La Prova del Cuoco chiude”

Elisa Isoardi è molto legata alla madre Irma, con cui ha custodito un segreto molto importante sulle sorti della conduttrice stessa nel programma che l’ha accolta qualche anno fa. In particolar modo la madre ha chiamato la Isoardi ieri e durante la telefonata ha mostrato tutto il proprio dispiacere e la propria preoccupazione per il futuro della figlia. Durante la trasmissione la conduttrice ha spiegato: “Mia mamma è una grande donna. Ieri al telefono mi ha detto: ‘Ma cosa ne sarà di te?’. Mi ha chiamata preoccupata… Io le ho risposto: ‘Ti preoccupi perché La Prova del Cuoco sta chiudendo?… Lo diciamo, tanto lo sanno tutti… Sto facendo il lavoro più bello del mondo“. La notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, il programma icona di Rai Uno chiude i battenti per sempre a partire dal 26 giugno, il giorno di messa in onda dell’ultima puntata. Nessuno si aspettava di dover dire addio al programma culinario che ormai da oltre 20 anni tiene compagnia agli Italiani.

Un momento davvero emozionante in studio, con la conduttrice che non ha potuto trattenere le lacrime per quanto appena annunciato e per quelle che saranno le sue sorti dopo la chiusura del programma.