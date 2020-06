In uno delle sue ultime Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e donne ha annunciato la rottura con il suo compagno: ecco lo sfogo social.

Uomini e Donne, si sa, è un ‘must’ delle televisione italiana. Vera e propria colonna portante del primo pomeriggio di tutti gli italiani, lo show di Maria De Filippi registra, anno dopo anno, dei veri e propri record in termini di ascolti televisivi. E, parliamoci chiaro, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Da diversi e numerosi anni, infatti, il programma fa letteralmente incantare ed emozionare tutto il suo affezionato pubblico per le storie d’amore creatisi all’interno dello studio televisivo. Alcune, come ben sapete, sono convolate a nozze. Ed hanno messo su una bellissima famiglia. Altre, purtroppo, hanno chiuso qualsiasi tipo di rapporto. È il caso, ad esempio, di questa ex tronista. Che, pochissime ore fa, ha annunciato la rottura con il suo fidanzato. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, l’ex tronista annuncia la rottura: lo sfogo

Già qualche settimana fa, come raccontato in un nostro recente articolo, Sonia Lorenzini aveva chiaramente parlato della sua rottura con Federico Piccinato. Eppure, soltanto pochissime ore fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ne ha specificato il motivo. Tramite un’Instagram Stories caricata sul suo profilo social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo ha voluto rispondere una volta e per tutte a tutte quelle persone che, in privato, le stanno chiedendo perché è finita con il suo compagno. Sappiamo che Sonia è una tipa molto riservata. Ed è per questo motivo che, come lei stessa ha dichiarato in questo lungo sfogo social, ha desistito a raccontare tutta la verità. Tuttavia, data l’insistenza da parte dei suoi sostenitori, no ha potuto fare a meno di ritornare sull’argomento. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Da questo lungo ed emozionante sfogo social di Sonia Lorenzini, si capisce perfettamente che l’ex tronista di Uomini e Donne è rimasta completamente spiazzata dalla rottura con il suo Federico Piccinato. Ed è per questo motivo che, in questo periodo, non ne ha voluto affatto parlarne. Perché, però, si sono lasciati? A svelare ogni cosa è stata la diretta interessata. ‘Federico ha deciso di prendere una strada diversa’, ha specificato l’ex corteggiatrice di Claudio D’Angelo, specificando, tra l’altro, di volere il silenzio. Infatti, alla fine conclude: ‘Nella speranza che possiate capire e apprezzare ciò che sono, perché ognuno di noi è diverso e perché ci sono persone che riescono a fingere qualcosa e altre che invece no!’.

Vi ricordate chi ha scelto a Uomini e Donne?

Ammettiamolo: il percorso di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne sarà davvero indimenticabile. Dapprima come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, la giovanissima è salita poi sul trono ed ha scelto il romano Emanuele Mauti. Qualche mese dopo la fine della sua storia d’amore con lui, la Lorenzini ha iniziato una storia d’amore con Federico Piccinato, nonché suo ex corteggiatore ai tempi del dating show di Canale 5.