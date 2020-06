Federico Fashion Style, aperto un nuovo salone di bellezza: dove si trova e le immagini postate sui social.

Si chiama Federico Lauri, ma tutti lo conosciamo come Federico Fashion Style. Il noto parrucchiere dei vip, protagonista in tv su Real Time con “Il salone delle meraviglie”, ha fatto una meravigliosa sorpresa alle sue clienti. Dopo Anzio, Roma e Milano, il noto hairstylist ha aperto un nuovo salone. Dove? Al primo piano della Rinascente di Roma, di via del Tritone, in pieno centro storico. Un evento importante per il parrucchiere, che tuttavia ha dovuto festeggiare seguendo tutte le misure di sicurezza anti-contagio: mascherine, distanze di sicurezza e pochi amici. In attesa di poter celebrare alla grande questo nuovo obiettivo raggiunto. Curiosi di vedere le immagini del nuovo negozio? A postarle è stato proprio Federico sul suo profilo social ufficiale. Diamo un’occhiata.

Federico Fashion Style, le immagini del nuovo salone alla Rinascente di Roma

Ha iniziato con un piccolo salone ad Anzio, circa dieci anni fa. Ed oggi è una vera e propria star del suo settore. Federico Fashion Style è inarrestabile e, qualche giorno fa, ha aperto un nuovo salone a Roma, alla Rinascente. Un salone in stile barocco: tanto oro, marmo e lampadari sfarzosi. Uno stile inconfondibile, per il nuovo negozio di Federico, che, non ha potuto festeggiare l’evento come avrebbe voluto: “Purtroppo a causa del Covid 19 non ho potuto fare una inaugurazione alla fashion style…Spero che finisca presto tutto ciò in modo da festeggiare come solo noi sappiamo fare”, scrive l’hairstylist sul suo profilo Instagram. Dove pubblica le immagini de salone. Date un’occhiata:

Eh si, un salone che non passa di certo inosservato! Alla festa di apertura, tra i pochi amici vip presenti, anche Valeria Marini, Tina Cipollari e Gianni Sperti. Ecco un’immagine della serata, in cui Federico, in total white, è in compagnia della sua amica storica Valeria:

Che dire, Federico Fashon Style è pronto a rivoluzionare le chiome delle sue clienti in un nuovo salone che sembra essere già un gran successo! E voi, seguite le avventure de Il salone delle meraviglie su Real Time?