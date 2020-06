Francesca Tocca e Valentin Dumitru, ritorno di fiamma in vista? Gli indizi social fanno sognare i fan, ecco cos’è successo tra i due nelle ultime ore.

Francesca Tocca e Valentin Alexandru Dumitru si sono conosciuti nella scorsa edizione di Amici, dove il ballerino rumeno di latino-americano era uno dei concorrenti e faceva quasi sempre coppia con la Tocca nelle sue esibizioni. Presto il rapporto tra i due è finito sotto i riflettori e per diverso tempo si sono rincorse le voci su una loro presunta relazione, nonstante Francesca fosse sposata con RaimondoTodaro. Le voci, però, col tempo hanno trovato conferma nei fatti. Il matrimonio tra Todaro e la Tocca è finito, come lui stesso ha raccontato in un lungo ed emozionante post pubblicato su Instagram, mentre Valentin, dopo la fine del suo percorso ad Amici, ha confessato sui social di aver avuto una relazione con Francesca, aggiungendo però di voler fare un passo indietro, vista la difficile situazione familiare della ballerina. Oggi, però, le cose potrebbero essere cambiate. Tra i due c’è stato un ritorno di fiamma? Alcuni indizi social stanno facendo sognare i fan: scopriamo insieme di cosa si tratta!

Francesca Tocca e Valentin Dumitru, ritorno di fiamma? Ecco gli indizi social che stanno facendo sognare i fan

Francesca Tocca e Valentin Dumitru sono di nuovo insieme? I due si sono conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione di Amici, ma poi si sono allontanati quando il ballerino di latino-americano ha deciso di fare un passo indietro per rispetto della difficile situazione familiare della Tocca, che all’epoca stava chiudendo il suo matrimonio con Raimondo Todaro, dal quale ha avuto anche una bambina, la piccola Jasmine. Dopo mesi di silenzio sulla loro situazione, i due sembrano essersi di nuovo avvicinati, e lo dimostrano alcuni indizi social. Francesca e Valentin, infatti, nelle ultime ore hanno pubblicato delle storie Instagram che sembrano proprio collocarli nello stesso posto. Dumitru, infatti, ha condiviso una foto in cui è sul lettino di una spiaggia e tiene la mano a una ragazza, della quale si vedono solo le gambe. Un cuoricino aggiunto dal ballerino sullo scatto sembra dimostrare che tra i due c’è del tenero.

Anche Francesca, nelle stesse ore, ha pubblicato una sua foto, nella quale mostra di essere al mare, stesa su un lettino verde che sembra proprio uguale a quello presente nelle storie di Valentin.

Molti hanno pensato che queste storie Instagram dimostrino il ritorno di fiamma tra i due, anche se non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Voi che idea vi siete fatti?