Nicola Vivarelli e Gemma Galgani prenotano le vacanze insieme: si stanno organizzando, spiega l’agente dell’ufficiale di Marina. Ecco le sue parole.

Sono stati protagonisti indiscussi nell’ultimo periodo di Uomini e Donne: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, nonostante la loro notevole differenza d’età, continuano a conoscersi anche a telecamere spente. Il giovane ha spesso raccontato sia in studio sia al magazine del famoso dating show del suo interesse per Gemma, iniziato quando la guardava da casa: pochi giorni fa è scattato tra i due anche il primo bacio, in taxi! Tra critiche e giudizi, continuano per la loro strada: è arrivata poco fa una notizia da Fanpage che riguarda proprio loro due. Ecco di che si tratta.

Uomini e Donne, Nicola e Gemma prenotano le vacanze: “Si stanno mettendo d’accordo”, rivelazione a sorpresa

L’agente di Nicola Vivarelli, Fabio Filiziano, è stato contattato da Fanpage ed ha fatto una clamorosa rivelazione su Gemma Galgani e l’ufficiale di Marina. “Andranno in vacanza insieme agli inizi di luglio a Forte dei Marmi. Gemma, a quanto pare, gli ha detto sì e si stanno mettendo d’accordo. Si vedranno questa settimana a Roma tra mercoledì e venerdì anche perché Nicola mi ha detto che deve darle un regalo, non so ancora che cosa. Per le vacanze andranno in un hotel. Alloggeranno nella stessa stanza, di quello sono sicuro. Resteranno in vacanza per una settimana o dieci giorni” si legge sul portale. Queste parole confermano che la loro conoscenza prosegue a gonfie vele a telecamere spente e smentisce così le indiscrezioni che girano su un’eventuale partecipazione a Temptation Island. Se alloggeranno a Forte dei Marmi nei primi giorni di luglio, non potrebbero far parte del cast del programma estivo perchè il reality andrà in onda proprio a partire dal 7 luglio, scrive Fanpage. L’agente di Sirius ha rivelato inoltre che la coppia va avanti, si sentono tutti i giorni con chiamate e videochiamate: ‘Il loro rapporto diventa sempre più solido’ ha confessato.