Giulia De Lellis finisce nel mirino: le dure critiche arrivano proprio da lei, ecco cos’è successo, le parole contro l’influencer romana.

Giulia De Lellis è senza alcun dubbio uno dei personaggi del momento. Oltre ad avere una carriera da influencer in continua ascesa, nell’ultimo periodo l’ex corteggiatrice romana è finita sotto i riflettori per la sua vita privata, in particolare per il ritorno di fiamma con Andrea Damante. La loro storia, nata negi studi di Uomini e Donne, ha fatto appassionare milioni di persone, che hanno sempre seguito entrambi anche nel lungo periodo in cui non sono stati insieme. Giulia ha avuto due storie importanti, una con il cantante Irama e l’altra con Andrea Iannone, ma qualche mese fa è tornata tra le braccia di quello che sembra proprio essere il suo grande amore, facendo impazzire di gioia i fan della coppia. Oggi i due sono felici e innamorati, come dimostrano anche sui social. Nelle ultime ore, però, Giulia è finita nel mirino delle critiche: ecco da chi sono arrivate le accuse nei suoi confronti.

Giulia De Lellis nel mirino delle critiche: le dure parole di Serena Grandi contro l’influencer a ‘Live – Non è la D’urso’

Ieri è andata in onda una nuova puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. Lo show di Barbara D’Urso ha intrattenuto come sempre il pubblico per alcune ore, passando dall’informazione al gossip. Tanti gli ospiti in studio e altrettanti i collegamenti. Nel corso della puntata è intervenuta anche l’attrice Serena Grandi. La D’Urso le ha mostrato un video di una vecchia lite con Giulia De Lellis, avvenuta proprio in una sua trasmissione, quando l’influencer era opinionista. Al termine delle immagini, Serena Grandi ha ribadito la sua poca simpatia nei confronti di Giulia, usando un’espressione molto breve ma altrettanto forte: “Non stiamo parlando mica della Kardashian”, ha detto l’attrice, che poi ha rincarato la dose senza troppi peli sulla lingua, “Sai Barbara, io non vedo carriere. Vedo solo gente senza arte né parte”. In questo caso l’attrice non ha fatto il nome della De Lellis, parlando in generale delle influencer, ma sembra evidente che si riferisse anche a Giulia.

Al momento la De Lellis non ha replicato alle critiche di Serena Grandi, ma sappiamo che lei è solita non rispondere a questo genere di accuse. In ogni caso, non ci resta che attendere nuovi, eventuali, sviluppi della vicenda.