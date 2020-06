Laura Torrisi, annuncio a sorpresa: le parole dell’ex di Pieraccioni

Laura Torrisi, durante l’intervista rilasciata a “Da noi… a ruota libera” di Francesca Fialdini, ha fatto un annuncio a sorpresa: ecco le sue parole

Laura Torrisi è divenuta famosa grazie alla partecipazione nel 2006 al reality show del Grande Fratello. La donna arrivò sino in semifinale, dove venne eliminata con il 50% dei voti. Proprio nella casa più spiata d’Italia, la Torrisi fu notata da Leonardo Pieraccioni, suo futuro compagno, che la scelse per il film Una moglie bellissima. I due si fidanzarono nel 2007 e il 13 dicembre 2010 hanno avuto una figlia, Martina. La loro relazione è durata sino al 2014, quando hanno annunciato la separazione. Nel frattempo, però, la Torrisi è entrata nel cast di numerose serie televisive di successo come L’onore e il rispetto, Furore e tante altre ancora. Di recente ha partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities, dimostrando di essere, oltre che un’attrice straordinaria, anche una bravissima cantante.

Laura Torrisi, annuncio a sorpresa

Dopo la separazione da Pieraccioni, avvenuta nel 2014, la Torrisi si è fidanzata con Luca Betti, pilota ed imprenditore, oltre che ex concorrente di Pechino Express e tutor di guida sicura a Detto Fatto. La loro relazione sembrava procedere a gonfie vele, ma ieri pomeriggio, durante la puntata di “Da noi… a ruota libera”, programma condotto da Francesca Fialdini, l’attrice ha fatto un annuncio a sorpresa. La Torrisi ha dichiarato infatti di essere nuovamente single. La relazione con Betti dunque è terminata. Laura, lo scorso 7 dicembre, ha compiuto 40 anni e per l’occasione si è regalata un viaggio da single a Bali: “Sognavo di farlo da sola perché trovo che viaggiare da soli aiuti tantissimo a crescere. Ti dona proprio occhi diversi. Un po’ di paura ti accompagna sempre. Ero lontana da casa, ma quella terra ha un’energia fantastica e le persone sono stupende, non ti fanno sentire mai sola”.

Riguardo all’amore, invece, la Torrisi dichiara: “Credo più nei cavalli che nei principi azzurri”.