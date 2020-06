‘Live’, Barbara D’Urso si infuria con Vittorio Sgarbi: “Mi hai messo a rischio”, momento di tensione in diretta, ecco cos’è successo nel dettaglio.

La puntata di ieri sera di ‘Live – Non è la D’Urso’ è stata, come sempre, un grande successo. Barbara D’Urso e i suoi ospiti hanno tenuto compagnia, informato e intrattenuto il pubblico per tutta la serata e non sono mancati, come spesso accade, momenti di tensione. Tanti gli ospiti che si sono succeduti nello studio del programma, tanti anche i collegamenti. La puntata è cominciata con uno spazio dedicato all’informazione, nel quale si è parlato di Coronavirus e della situazione che il Paese sta vivendo. E’ intervenuto anche Matteo Salvini, che ha risposto alle domande degli altri ospiti, uno su tutti Costantino Della Gherardesca. Poi sono tornate le 5 temutissime sfere. Protagonista del confronto è stato Vittorio Sgarbi, che ha affrontato gli sferati sul tema delle mascherine. Il critico d’arte è contrario all’utilizzo di questi dispositivi e ha espresso il suo pensiero con forza e con toni molto accesi. Non è mancato uno scontro anche con la ‘padrona di casa’ Barbara D’Urso: scopriamo insieme cos’è successo.

‘Live’, Barbara D’Urso si arrabbia con Sgarbi: “Mi hai messo a rischio”, ecco cos’è successo in diretta

Vittorio Sgarbi è stato protagonista dello scontro con le 5 sfere di ‘Live – Non è la D’Urso’. Il critico d’arte ha discusso con gli sferati in maniera molto accesa in merito all’utilizzo delle mascherine, che secondo lui è inutile. ‘Un bavaglio’, ecco come lo ha definito. Inevitabilmente Sgarbi si è scontrato anche con Barbara D’Urso, che nelle sue trasmissioni ha sempre sottolineato l’importanza delle mascherine. Per Sgarbi, invece, l’unico modo per evitare contagi è la distanza. Il critico d’arte ha cercato sul telefonino i dati e dichiarazioni dei medici a supporto di questa sua idea e quando le ha trovate si è alzato e si è avvicinato alla D’Urso per farle leggere tutto. Quando la conduttrice si è resa conto che Sgarbi le stava troppo vicino, lo ha allontanato con forza, dicendogli che senza mascherina non doveva starle così vicino: “Mi hai messo a rischio. Non c’entra niente che hai fatto il tampone, l’ho fatto anch’io”, ha detto la D’Urso.

“Hai torto tu, hai torto mille volte tu”, ha risposto Sgarbi con la sua solita ‘verve’. Momento di tensione, dunque, tra i due, che però si è risolto alla fine con un sorriso.