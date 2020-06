Pago, incidente in macchina: il post su Instagram

Pago, incidente in macchina per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip: il post apparso su Instagram.

Non è un periodo facile per Pago. Dopo la riappacificazione al Grande Fratello Vip, il cantante ha rotto di nuovo con Serena Enardu. Un fulmine a ciel sereno per i fan, che credevano molto nel ritorno di fiamma della coppia. Ma vecchi e nuovi attriti sono venuti fuori nelle ultime settimane, e Pago e Serena, oggi, sembrano più distanti che mai. Come se non bastasse, qualche ora fa, nelle stories del suo profilo Instagram, il cantante ha mostrato delle immagini che non sono passate inosservate: Pago ha avuto un incidente d’auto. Per fortuna, il cantante sta bene ed è stato proprio lui a mostrarsi in foto. Non si può dire lo stesso però del suo veicolo, che, come mostra nelle immagini, è stato caricato sul carro attrezzi. Diamo un’occhiata agli scatti postati dal cantante nelle sue stories.

Pago, incidente in macchina: le immagini pubblicate nelle stories di Instagram, “Tutto si aggiusta”

“L’importante è stare bene…il resto? Tutto si aggiusta”. È quanto ha scritto Pago nelle ultime stories pubblicate sul suo profilo ufficiale di Instagram. Foto in bianco e nero, in cui il cantante mostra cosa gli è accaduto. Un incidente d’auto, da cui fortunatamente è uscito illeso. La macchina, però, ha avuto bisogno dell’intervento del carro attrezzi. Ecco le immagini, postate da Pago sul suo account ufficiale:

“Direi che anche oggi abbiamo rispettato lo stop no?”, scrive ironicamente Pago nel primo scatto, in cui si vede proprio il segnale dello ‘stop’ raso al suolo. In sottofondo, nelle stories, la canzone ‘Sfiga’ di Antonello Venditti. Un modo ironico e positivo, quello di Pago, di affrontare un episodio decisamente spiacevole.

La situazione con Serena Enardu

Tra Pago e Serena, intanto, continuano le frecciatine. Se il cantante ha dichiarato che, dietro la nuova crisi, ci sono alcune chat tra la Enardu e l’ex tentatore Alessandro Graziani, la versione della bella sarda è ben diversa. Per lei, Alessandro non c’entra nulla nella nuova rottura, che sarebbe arrivata a causa dell’estrema gelosia di Pago, che avrebbe portato la coppia a separarsi nuovamente. Sarà una fine definitiva o i due riusciranno, di nuovo, a trovare un punto di incontro? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi. A voi piacciono Pago e Serena insieme?