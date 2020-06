Pippo Baudo: “Questa tv è inguardabile”, l’accusa del conduttore

Pippo Baudo accusa la tv italiana: il conduttore televisivo ha confessato il suo pensiero al Corriere della Sera. Ecco le sue parole.

Pippo Baudo è uno dei volti televisivi più amati in Italia: il conduttore ha esordito negli anni ’60 divenendo uno dei presentatori di punta della Rai per tutti i decenni successivi. Nel corso della sua carriera ha condotto famosi programmi di varietà come Settevoci, Festival di Sanremo, Serata d’Onore, Domenica In, Novecento. Il Festival della musica italiana ha visto Pippo Baudo sul palco come presentatore per ben 13 volte tra il 1968 ed il 2008. In un’intervista al Corriere della Sera, il famoso personaggio televisivo parla della sua nuova mansione: ha fatto direttore di rete per un giorno. Sul sito della Rai si legge che si è trattato di un viaggio nella tv che piace a Pippo ed in quella fatta da lui, incontrando personaggi diventati poi amici come Vittorio Gassmann, Sandra Mondaini e Raimondo Vianiello, Alberto Sordi. A dargli carta bianca è Rai Storia: il conduttore sottolinea che questa sarà un’avventura per un giorno, sarebbe impossibile farlo come lavoro. Perchè? Pippo Baudo ha confessato tutto.

Pippo Baudo: “Questa tv è inguardabile”, l’incredibile accusa del conduttore

Pippo Baudo direttore di rete per un giorno: ha creato un suo palinsesto per Rai Storia (canale 54). Si tratta di un viaggio nella tv che piace al conduttore più famoso d’Italia: al Corriere della Sera il volto noto del Festival di Sanremo e di altri varietà di successo ha parlato proprio della televisione di oggi, che a quanto pare non piace più come una volta. Il presentatore che ha da poco compiuto 84 anni ed è stato festeggiato con un ‘buon compleanno’ in prima serata su Rai Uno, in replica, ha commentato così la televisione di oggi: “Anche se sono stati molto gentili a replicare due volte la mia festa di compleanno, la televisione in questi giorni è inguardabile, tutto già visto, solo repliche. E il virus c’ entra fino a un certo punto, la tv estiva è sempre stata così ed è una cosa che ho sempre rimproverato alla Rai. Mentre è giustificato che la tv commerciale da maggio abbassi un po’ la quantità dell’ offerta visto che è gratis, la Rai non può: il telespettatore paga il canone per tutto l’ anno, non per 9 mesi”.