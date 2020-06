Chi è Safiria Leccese: età, carriera, libro e vita privata

Chi è Safiria Leccese? Ecco cosa occorre sapere sulla famosa giornalista e conduttrice televisiva: a partire dalla sua carriera fino al libro scritto.

Ci siamo: manca davvero pochissimo ad una nuova ed imperdibile puntata di Ciao Darwin. Certo, non parliamo affatto di una puntata completamente inedita, sia chiaro. Piuttosto, di una replica della settima stagione. Dal momento che, come ben sapete, non è stata mandata in onda sabato scorso per non ‘contrastare’ la semifinale di Coppa Italia di sabato scorso, la Mediaset ha pensato bene di riproporre l’appuntamento con lo show di Paolo Bonolis, Madre Natura, Luca Laurenti e tanti altri ancora questa sera, Lunedì 15 Giugno. Ecco, ma chi saranno le due squadre che si contenderanno il titolo? A differenza della settimana scorsa, si scontreranno ‘Carne’, capitanata dalla bellissima e simpaticissima Tina Cipollari, e ‘Spirito’, capitanata, a sua volte, da Safiria Leccese. Ecco, a proposito di lei: cosa sappiamo? Siete curiosi di conoscere tutto quello che occorre sapere su di lei? Scopriamolo insieme.

Chi è Safira Leccese: cosa occorre sapere su di lei

Una cosa è certa: la puntata di questa sera di Ciao Darwin sarà, come al suo solito, davvero imperdibile. Come dicevamo precedentemente, a scontrarsi in questo appuntamento saranno due squadre più che incredibili. Parliamo, infatti, di ‘Carne’ e ‘Spirito’. Insomma, due schieramenti, diciamoci la verità, più che fantastici. E che, com’è giusto che sia, non potevano non avere due capitane davvero d’eccezione. Nel primo caso, infatti, parliamo di Tina Cipollari, la simpaticissima opinionista di Uomini e Donne. Nel secondo caso, invece, di Safiria Leccese. Ecco, ma cosa sappiamo di lei? Siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lei? Partiamo, quindi, dalla data di nascita e dal luogo. Safiria è nata a Gaeta, in provincia di Latina, l’11 settembre del 1970. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, la Leccese inizia la sua attività da giornalista per una rete televisiva romana. Per ottenere, poi, il tesserino da giornalista nel settembre del 1999. Il successo, però, arriva qualche anno prima. In particolare, nel 1997. Quando la simpaticissima Safira entra a far parte del cast di Studio Aperto. Da questo momento, la sua carriera è tutta in ascesa. Tanto da condurre, nel 2011, infatti, in mondovisione la canonizzazione di Giovanni Paolo II. In quello stesso anno, però, abbandona Studio Aperto per passare poi a Tg Com 24. Ma non è affatto finita qui. Perché, dal 2015, è anche la conduttrice de La Strada dei Miracoli, un programma che parla di miracoli e guarigioni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo che Safira è felicemente sposata con Sevi Saffetta, un noto avvocato di Roma. E che insieme, tra l’altro, hanno uno splendido figlio di otto anni.

Quali sono i suoi libri?

Non soltanto carriera da giornalista e conduttrice televisiva, ma anche da autrice di due libri. Safira, infatti, ha scritto due libri: ‘La Strada dei Miracoli’, omonimo del programma condotto nel 2015, e ‘La Ricchezza del Bene’.