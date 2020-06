Sara e Sonny, la rivelazione dopo Uomini e Donne: “Litighiamo tutti i giorni perché…”, le parole della coppia sui social.

Si è conclusa circa una settimana fa questa stagione di Uomini e Donne. Una stagione segnata dalla brusca interruzione a causa del Coronavirus e, pertanto, decisamente diversa dalle altre. I percorsi di tronisti e corteggiatori sono stati stoppati sul più bello, per poi proseguire con le dovute distanze. Ma nonostante questo i tronisti si sono sentiti pronti a fare le loro scelte. Scelte che non potevano concludersi meglio di così: tra ‘sì’ finali e tre nuove meravigliose coppie, nate proprio nel seguitissimo programma di Maria De Filippi. Tra queste, c’è quella formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo. La bellissima romana non ha avuto dubbi: nonostante il bel percorso con Matteo Guidetti, il suo cuore ha scelto Sonny. Col quale sembra procedere tutto a gonfie vele: i due si mostrano spesso insieme sui social, sorridenti e più uniti che mai. Ed è proprio attraverso Instagram che la coppia ha rivelato alcune chicche sulla loro relazione. Sapete per quale motivo litigano spesso? Ve lo sveliamo subito!

Sara e Sonny, la rivelazione dopo Uomini e Donne: “Litighiamo tutti i giorni perché lui è geloso!”

Sara e Sonny formano una delle coppie nate qualche giorno fa nella trasmissione di Canale 5 Uomini e Donne. Il loro percorso è stato caratterizzato da alti e bassi ma, alla fine, la tronista non ha avuto dubbi. E, a telecamere spente, i due si stanno godendo gli inizi di quella che sembra essere davvero una bellissima storia d’amore. Per la gioia dei tantissimi fan, che, ora che la trasmissione è terminata, seguono quotidianamente le ‘avventure social’ dei loro beniamini attraverso Instagram. È proprio lì che, qualche ora fa, la coppia ha deciso di rispondere ad alcune curiosità dei followers. Una, in particolare, ha chiesto: “Per cosa litigate maggiormente?”. E se Sonny risponde che non litigano mai, Sara rivela: “Non è vero, tutti i giorni litighiamo. Litighiamo perché lui è geloso, psicopatico!”, aggiungendo che, in realtà, sono litigi di poco conto. Un siparietto divertente, che dimostra come la coppia sia sempre più affiatata e complice.

Oltre a loro, anche Giovanna e Sammy e Carlo e Cecilia si mostrano spesso sui social, e sembra proprio che tra loro proceda tutto alla grande. Insomma, tra scelte splendide per questo finale di stagione di Uomini e Donne. E voi, quale preferite tra le tre coppie appena nate nel programma?