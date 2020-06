Tina Cipollari, avete mai visto la sua cucina? E’ lei a mostrarla su Instagram, ecco il video imperdibile che l’opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato sul suo profilo.

Tina Cipollari è senza alcun dubbio un personaggio amatissimo dal pubblico. La sua verve è inconfondibile e le sue continue liti con Gemma Galgani sono diventate un vero e proprio cult. Insomma, l’opinionista di Uomini e Donne è davvero unica e viene apprezzata in particolare per la sua simpatia e il suo carattere senza peli sulla lingua, che la porta a dire sempre quello che pensa senza freni. I suoi siparietti con Gianni Sperti durante le puntate di Uomini e Donne sono imperdibili, così come la maggior parte dei suoi commenti su quello che accade tra i protagonisti del dating show. Della vita privata di Tina sappiamo che si è separata con il marito Kiko Nalli dopo 15 anni d’amore e che ora il suo cuore è impegnato con l’imprenditore Vincenzo Ferrara. Ma avete mai visto dove vive Tina? Da quello che sappiamo, l’opinionista abita in una villetta a Roma insieme ai suoi tre figli. In un video pubblicato qualche tempo fa sul suo profilo Instagram, ha mostrato la sua cucina, che è davvero bellissima. Volete vederla? Beh, eccovi accontentati!

Tina Cipollari è davvero molto amata dal pubblico, che è sempre stato curioso di scoprire come sia l’opinionista di Uomini e Donne nella vita di tutti i giorni. Di sicuro la Cipollari è una mamma attenta e presente, come dimostra talvolta anche sui social, dove spesso pubblica immagini della sua vita familiare con i suoi tre figli. Tina pubblica anche video e foto in cui si intravede la sua bellissima casa. Avete mai visto, ad esempio, la sua cucina? Qualche tempo fa l’opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato un video per fare gli auguri di buon Natale ai suoi followers e ha mostrato la sua bellissima cucina. Nel video, infatti, la Cipollari è accanto ai fornelli a preparare la cena per la Vigilia di Natale e saluta i suoi fan brindando con un bicchiere di spumante.

Nelle immagini è possibile vedere la sua cucina, che ha uno stile rustico ed è completa anche di forno a legna. Un ambiente davvero caldo e accogliente, ma soprattutto spazioso. Un vero e proprio ‘regno’, in cui poter dare libero sfogo alla propria fantasia culinaria. Che ne dite, vi piace?