Uomini e Donne, clamoroso annuncio sul profilo ufficiale del programma: “Sorpresa in arrivo” oggi alle 13.00″, di cosa si tratta

Settimana scorsa con grande dispiacere per tutti gli appassionati del programma, è andata in onda l’ultima puntata di questa stagione di Uomini e Donne. Il programma con l’arrivo del coronavirus ha incontrato non poche difficoltà. Come ben sapete, dal programma di Maria De Filippi sono nate molte coppie che nel corso degli anni hanno messo su famiglia, si sono sposati, o stanno per farlo. Quest’anno invece le aspiranti coppie hanno incontrato non poche difficoltà, a causa del Virus, che ha imposto delle regole molto rigide, soprattutto nei rapporti interpersonali. Nonostante questo Maria De Filippi e tutto lo staff hanno trovato un modo per unire la sicurezza di tutti alla continuità dei percorsi di conoscenza. Soprattutto il Trono di Giovanna Abate, ha vissuto tutte le fasi di questo nuovo assetto del programma della De Filippi, riuscendo a portare avanti un percorso emozionante e non senza colpi di scena. Dopo tutto ciò i fan non possono far altro che aspettare settembre per rivedere sul piccolo schermo nuovi personaggi e nuove storie d’amore.

Uomini e Donne, clamoroso annuncio: “Sorpresa in arrivo” oggi alle 13.00″

Per tutti coloro che già soffrono di nostalgia all’idea di dover aspettare settembre per rivedere il programma iconico di Maria De Filippi e ritrovare tutti i personaggi del format, possono rallegrarsi della notizia appena giunta. Sul canale ufficiale di Uomini e Donne, poco fa hanno pubblicato un post in cui si evince che all’ora di pranzo sarà data una bella notizia a tutti i fan. Già, pare proprio che le De Filippi abbia in serbo per noi delle belle sorprese. In particolare, anche Raffaella Mennoia, fida collaboratrice della De Filippi, ormai da molti anni, ha annunciato che alle 13:30 circa sul canale ufficiale di Uomini e Donne verrà data una splendida notizia per tutti i fan. Non sappiamo ovviamente di cosa si tratta, ma il web si è già scatenato su quale potrebbe essere questa sorpresa in serbo. Tra le ipotesi più citate dai fan ci sarebbe il ritorno del trono misto, cioè over e classico insieme, tutti i giorni.

Non sappiamo dirvi se queste ipotesi siano giuste oppure no, quindi non ci resta che aspettare le 13:30 per esserne certi.