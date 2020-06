Uomini e Donne, Sara e Sonny raccontano il dopo la scelta senza le telecamere: la rivelazione della tronista lascia tutti a bocca aperta

Questa per noi era la prima volta che vedevamo Sara Shaimi in televisione, prima di diventare tronista nel trono classico di Uomini e Donne, la ragazza è rimasta estranea all’ambiente. Ha dichiarato sin dal primo istante di essere entrata nello studio per trovare l’amore, quello vero, e per incontrare una persona che la facesse sentire felice. Il suo percorso non è stato privo di intoppi, anzi, nel corso delle settimane sono stati molti gli scontri che ha avuto, prima con i suoi corteggiatori, e poi anche con la sua collega di Trono, Giovanna Abate. La Shaimi che nella vita fa l’assistente di volo, ha avuto modo di incontrare due corteggiatori molto diversi tra di loro. Due ragazzi che hanno fatto di tutto per conquistare il cuore della Shaimi e che erano in continua contrapposizione tra di loro. Nonostante i dubbi, le possibili incertezze, i disguidi e le litigate in studio, alla fine la ragazza ha scelto Sonny.

Uomini e Donne, Sara e Sonny dopo la scelta senza le telecamere: la rivelazione

Subito dopo la scelta i due hanno iniziato a vivere il loro rapporto in modo quotidiano lontano dalle telecamere ed è proprio qui che è successo l’impensabile… I due sono apparsi già durante il percorso molto uniti e affiatati, tanto da far supporre ai fan che fosse proprio Sonny la scelta della Shaimi. Adesso che i due si stanno vivendo nel quotidiano appaiono ancor più uniti e affiatati e spesso si concedono del tempo insieme per rispondere alle domande dei fans circa la loro storia d’amore. In particolare attraverso l’account ufficiale della Shaimi su Instagram, hanno risposto ad alcune domande sulle loro impressioni appena usciti dal programma. Un fan ha chiesto loro com’è stato l’impatto reale senza le telecamere e i due hanno risposto che è stato bellissimo, e che paradossalmente la Shaimi era molto più agitata lontana dalle telecamere. Questo perché probabilmente è proprio quando si spengono le telecamere del programma che inizia la vera conoscenza.

A differenza della Shaimi, invece Sonny è apparso molto più sfacciato, motivo per cui la loro conoscenza nel quotidiano procede molto bene. Non possiamo che esserne contenti e ovviamente augurare il meglio alla neo coppia che si è appena formata.