Uomini e Donne, il duro sfogo social di Davide Basolo: “E’ giusto non parlarne più”, le parole del ragazzo non lasciano spazio a dubbi, cos’è accaduto

Davide Basolo è stato certamente una delle rivelazioni di questa edizione appena finita di Uomini e Donne, entrando negli studi Elios indossando la maschera dell’alchimista che per settimane intere ha reso l’ambiente non solo più movimentato, ma anche più interessante. L’alchimista ha infatti per settimane tenuti tutto col fiato sospeso, che curiosissimi volevano conoscere l’identità del misterioso corteggiatore di Giovanna Abate. Davide ha tenuto tutti col fiato sospeso fino all’ultimo, ha infatti deciso di mostrarsi solo due settimane prima della scelta. Il suo percorso ha diviso molto il pubblico di uomini e Donne, tra chi ha apprezzato molto il suo percorso e chi invece non lo ha visto di buon occhio, ma è riuscito comunque a fare un’ottima impressione agli occhi della Abate. La corteggiatrice è stata particolarmente colpita dal ragazzo, anche se gli ha poi preferito Sammy Hassan, con cui aveva già iniziato una conoscenza prima della quarantena.

Uomini e Donne, sfogo social di Davide Basolo: “E’ giusto non parlarne più”

Nonostante Davide Basolo non sia stata la scelta della Abate, ha lasciato nella corteggiatrice comunque un’ottima impressione, tanto che la ragazza dopo la fine del programma l’ha definito un gran signore, un ragazzo composto, educato e gentile. Qualche haters sul web non sembra pensarla allo stesso modo però. Sotto l’ultimo post del ragazzo infatti qualcuno ha avuto da ridire sul modo in cui sta conducendo la propria vita.

Alle accuse degli haters il ragazzo si difende dicendo di stare andando avanti e di non voler più parlare della questione Giovanna Abate: “Infatti accetto le critiche ci mancherebbe, però è anche giusto andare avanti nel rispetto anche delle scelte fatte…è giusto rispettare la sua scelta e non parlarne più, cercando di fare la mia vita come sempre, niente meno niente più..io la penso così…”

Non deve essere facile sentirsi così sotto pressione, ma nonostante ciò, le risposte del ragazzo sono sempre molto composte ed educate, nonostante le accuse non siano sempre molto gentili. Non ci resta che aspettare per capire se in futuro lo rivedremo in televisione oppure questa è stata un’eccezione…